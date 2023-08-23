أحمد كامل يروج لحفله بالسعودية: ليلة الدموع من غيري تيجي إزاي ؟

روج الفنان أحمد كامل لحفله المقرر إقامته بالسعودية ضمن فعاليات ليلة الدموع والتي يشارك فيها 7 من كبار المطربين إلى جانبه..

وكتب كامل عبر حسابه الشخصي ب"فيس بوك": ليلة الدموع من غيري ؟ تيجي ازاي ؟

أهل جدة..اشوفكم بكره علي مسرح بينش مارك في حفلة ليلة الدموع.. شكرا معالي المستشار علي كل الليالي المميزة دي وعلي كل الدعم اللي بتقدمه للفن والفنانيين

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مشاركة نجم جديد لحفل ليلة الدموع المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بجدة.

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وكشف عن هذا النجم قائلًا: أحمد كامل… نجم جديد ينضم لملوك العكننة

أحمد كامل

وكان تصدر أحمد كامل مؤخرًا تريند اليوتيوب وذلك بأغنيته “بعد الكلام”.. وأغنية بعد الكلام من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، ميكس وماستر هاني محروس.

وتأتي أغنية "بعد الكلام" من ألبوم أحمد كامل الجديد، والذي يتضمن 6 أغانٍ مصورة مختلفة، وهي “بعد الكلام”، “في الوقت المناسب”، “يا ساتر”، “يابا”، “رهان قديم"، بالإضافة إلى أغنية “شيء غيرك”.

وتقول كلمات أغنية "بعد الكلام" للمطرب أحمد كامل: "خليني ف حساباتك ولو ممكن ماتكرهينيش.. ساعات في حاجات بنخسرها عشان عايزين نسيبها تعيش.. حطي نفسك يوم مكاني غمي عينك وإمشي ورا قلبك وشوفي ليه بعاني.. ماللي بايع وإللي واخد روحي مني وقلبه راجع.. عايز ياخد حته تاني حطي نفسك يوم مكاني وابقي قولي.. بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي".

"شوفي من عينيا دنيا غير إللي بتدور في بالك.. حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري فين أمانك قولي إزاي لقيتي حالك من بعد ما قفلتي بابك.. حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري من مكانك بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي.. بعدك لسه ماشي بحكي عنك الكلام مفرقش.. سايق العناد على البعاد وليل نهار مبنمش.. لسه في الكلام بقول هطول.. أنا لا ناسيكي ولا مشغول.. يا تلاقيلي سكه تكوني فيها يا تلاقيلي حلول.. بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي".

و وصل مطربو حفل ليلة الدموع إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لبدء عمل البروفات الخاصة بالحفل.

وكان أول من وصل الفنان حمادة هلال الذي شارك جمهوره ومحبيه فيديو وصور من المملكة، نشرها على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك وصل كل من طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم ومن المنتظر أن يصل آدم اليوم الأربعاء.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

ومن المقرر أن يذاع الحفل الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.



يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.



حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وتم طرح التذاكر أمس.



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