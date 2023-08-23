الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد كامل يروج لحفله بالسعودية: ليلة الدموع من غيري تيجي إزاي ؟

أحمد كامل، فيتو
أحمد كامل، فيتو

روج الفنان أحمد كامل  لحفله المقرر إقامته بالسعودية ضمن فعاليات ليلة الدموع والتي يشارك فيها 7 من كبار المطربين إلى جانبه..

وكتب كامل عبر حسابه الشخصي ب"فيس بوك": ليلة الدموع من غيري ؟ تيجي ازاي ؟ 
أهل جدة..اشوفكم بكره علي مسرح بينش مارك في حفلة ليلة الدموع.. شكرا معالي المستشار علي كل الليالي المميزة دي وعلي كل الدعم اللي بتقدمه للفن والفنانيين

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مشاركة نجم جديد لحفل ليلة الدموع المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بجدة.

Advertisements

وكشف عن هذا النجم قائلًا: أحمد كامل… نجم جديد ينضم لملوك العكننة

 

أحمد كامل

وكان تصدر أحمد كامل مؤخرًا تريند اليوتيوب وذلك بأغنيته “بعد الكلام”..  وأغنية بعد الكلام من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، ميكس وماستر هاني محروس.

وتأتي أغنية "بعد الكلام" من ألبوم أحمد كامل الجديد، والذي يتضمن 6 أغانٍ مصورة مختلفة، وهي “بعد الكلام”، “في الوقت المناسب”، “يا ساتر”، “يابا”، “رهان قديم"، بالإضافة إلى أغنية “شيء غيرك”.

 

وتقول كلمات أغنية "بعد الكلام" للمطرب أحمد كامل: "خليني ف حساباتك ولو ممكن ماتكرهينيش.. ساعات في حاجات بنخسرها عشان عايزين نسيبها تعيش.. حطي نفسك يوم مكاني غمي عينك وإمشي ورا قلبك وشوفي ليه بعاني.. ماللي بايع وإللي واخد روحي مني وقلبه راجع.. عايز ياخد حته تاني حطي نفسك يوم مكاني وابقي قولي.. بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي".

 

"شوفي من عينيا دنيا غير إللي بتدور في بالك.. حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري فين أمانك قولي إزاي لقيتي حالك من بعد ما قفلتي بابك.. حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري من مكانك بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي.. بعدك لسه ماشي بحكي عنك الكلام مفرقش.. سايق العناد على البعاد وليل نهار مبنمش.. لسه في الكلام بقول هطول.. أنا لا ناسيكي ولا مشغول.. يا تلاقيلي سكه تكوني فيها يا تلاقيلي حلول.. بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي".

و وصل مطربو حفل ليلة الدموع إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لبدء عمل البروفات الخاصة بالحفل.

وكان أول من وصل الفنان حمادة هلال الذي شارك جمهوره ومحبيه فيديو وصور من المملكة، نشرها على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

كذلك وصل كل من طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم ومن المنتظر أن يصل آدم اليوم الأربعاء.

 

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

 

ومن المقرر أن يذاع الحفل الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.


يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.

 


حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وتم طرح التذاكر أمس.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أغنية بعد الكلام احمد كامل ألبوم أحمد كامل الجديد الفنان أحمد كامل المستشار تركي ال الشيخ

مواد متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن انضمام نجم جديد لحفل "ليلة الدموع"

وصول مطربي حفل ليلة الدموع إلى السعودية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

رضا سليم أحدث نجوم الإعلانات في الأهلي

ارتفاع يضرب سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء 23-8-2023

رسو الناقلة BW LESMES في غاطس السويس عقب نجاح عملية قطرها (صور)

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية