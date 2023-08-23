الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وصول مطربي حفل ليلة الدموع إلى السعودية (فيديو وصور)

حمادة هلال وطارق
حمادة هلال وطارق الشيخ، فيتو

حفل ليلة الدموع، وصل مطربو حفل ليلة الدموع إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لبدء عمل البروفات الخاصة بالحفل.

وكان أول من وصل الفنان حمادة هلال الذي شارك جمهوره ومحبيه فيديو وصور من المملكة، نشرها على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك وصل كل من طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم ومن المنتظر أن يصل آدم اليوم الأربعاء.

كشفت قناة MBC مصر عن عرضها حفل "ليلة الدموع على الهواء مباشرة بالتزامن مع انطلاقها ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

Advertisements

ومن المقرر أن يذاع الحفل الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، حرص على الترويج للحفل.


يحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.


حفل ليلة الدموع

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": منشورًا، قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة… مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجانًا ليقضوا سهرة جميلة".

ومن المقرر أن يقدم الفنانون مجموعة من أبرز أغانيهم القديم والجديدة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وتم طرح التذاكر أمس.


حفل كاسيت 90

وأقيم منذ أيام بمدينة جدة، حفل كاسيت 90، وتنوعت فقراته حيث افتتحه الفنان حسام حسني، وبدأ بالأغنية الشهيرة له، كل البنات بتحبك، وسط تفاعل وحماس من الجمهور، وأكمل فقرته بأغنية يا بنات فاتنات، والدنيا حر، وغيرهم، وأكمل الوصلة الطربية الثانية، الفنان محمد محيي، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه، أبرزها أعاتبك على إيه.
 

مدحت شلبي

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تدوينة يعبر فيه عن سعادته للتعاقد مع الإعلامي المصري مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي.


وقال: "قرار التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل، وأفرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفية منذ أسبوعين، دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد سعد MBCمصر الهيئة العامة للترفيه والرياضة الهيئة العامة للترفيه الفنان حسام حسني الفنان محمد محيي الفنان حمادة هلال المملكة العربية السعودية تامر عاشور تركي آل الشيخ مملكة العربية السعودية محمد محيي مدحت شلبي مسرح بنش مارك مسلم

مواد متعلقة

عرض حفلة "ليلة الدموع" على الهواء مباشرة فى هذا الموعد

يضم 7 مطربين ويقام بجدة، آل الشيخ يروج لحفل "ليلة الدموع"

الأكثر قراءة

تهانينا للاعب المحترم، حساب الدوري الإنجليزي يشيد بإنجاز محمد صلاح التهديفي

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

تستخدم في المخدرات وتسبب الجلطات، وقف صرف أدوية البرد المحتوية على سودوافدرين بهذه المحافظات

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

رئيس نادي الاتحاد السكندري: الخطيب عرض عليا كهربا وخفت أدخل دوامة مشاكل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التجارة 2023

نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

وصول مطربي حفل ليلة الدموع إلى السعودية (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية