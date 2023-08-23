الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

تهانينا للاعب المحترم، حساب الدوري الإنجليزي يشيد بإنجاز محمد صلاح التهديفي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، حرص الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الاحتفاء بالمساهمات التهديفية للدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في البريميرليج، بعد وصوله إلى المساهمة رقم 200 خلال مشواره.

وكتب الدوري الإنجليزي: "محمد صلاح يساهم في تسجيل 200 هدف في الدوري الإنجليزي، تهانينا للاعب المحترم".

ونجح محمد صلاح خلال مشواره في الدوري الإنجليزي على تسجيل 140 هدفًا وصناعة 60 ليصل إلى إجمالى مساهمات بلغ 200 فى البريميرليج حتى الآن وذلك بعد تسجيله أمام برونموث في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

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ويستعد فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وظهر صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل حيث ظهر مبتسمًا رغم الأنباء التي تحدثت حول اقترابه من اتحاد جدة السعودي.

 

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

 

ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

 

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

"الابتسامة" شعار محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

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