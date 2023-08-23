الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

لا تيأس أبدا، أول تعليق من رونالدو بعد الفوز المثير على أهلي دبي الإماراتي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

دوري أبطال آسيا، علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على فريقه أمام فريق شباب أهلي دبي في بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: مباراة صعبة لكن الفوز كان مهمًّا للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، لا تستسلم حتى النهاية، لا تيأس أبدًا.


وساهم رونالدو في فوز النصر أمام شباب أهلي دبي، بعد أن صنع الهدف الرابع للاعب الوسط الكرواتي بروزفيتش.

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وتأهل النصر السعودي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره فريق شباب أهلي دبي في منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف”  بنتيجة 4-2.

 

موعد مباراة النصر في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الفتح، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.


وخسر النصر في أول لقاءين له بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين  هذا الموسم، أمام فريق الاتفاق بالجولة الأولى بنتيجة 2-1، وأمام فريق التعاون بنتيجة 2-0.

 

القيمة السوقية للفرق السعودية

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، عن القيمة السوقية للفرق السعودية، بعد الصفقات العالمية للأندية التي قاموا بها، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح موقع ترانسفير ماركت ترتيب الأندية الأربعة الكبار من حيث القيمة التسويقية:


1- الهلال
يتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بـ "258.95 مليون يورو"، وذلك بعد الصفقات القوية التي ضمها مؤخرًا والتي يعد أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم: "ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

 

2- الأهلي


يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بـ "168.93 مليون يورو"، وبفارق 90 مليون يورو عن الهلال المتصدر، حيث نجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من لاعب مميز.

 

وتعاقد الأهلي مع كل من:"روبرتو فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمين، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ديميرال، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الله عطيف".

 

3- النصر


تواجد نادي النصر في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، بـ "151.08 مليون يورو"، حيث يبتعد بنحو 107 ملايين يورو عن الهلال المتصدر.

 

وتمكن إدارة النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمتها خلال هذا الصيف، وهي:"ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس".

 

4- الاتحاد


احتل نادي الاتحاد المركز الرابع في قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن، بـ "118.93 مليون يورو"، أي بفارق 150 مليون يورو عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وتعاقد نادي الاتحاد مع كل من:"كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، وفابينيو، وصالح العمري، وسلطان الفرحان".

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