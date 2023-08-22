حارس شباب الأهلي الإماراتي يكشف أسباب الخسارة أمام النصر السعودي

النصر السعودي، كشف حارس مرمى شباب الأهلي الإماراتي، ماجد ناصر، أسباب خسارة فريقه أمام النصر السعودي وتوديع دوري أبطال آسيا.

وأشار ناصر في تصريحات لفضائية SSC عقب المباراة: "أخطاء بسيطة كانت سبب الخسارة أمام النصر، سنعدل الأخطاء؛ فمازال مشوارنا طويلًا في الموسم وتحدينا الظروف كفريق وقدمنا مباراة طيبة وأشكر فريقي على ماقدموه ومبروك للنصر على النتيجة".



وواصل حارس مرمى شباب الأهلي قائلًا: "الكل يعلم أن النصر يضم فريق من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

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فارق الإمكانيات مع النصر

ومن جانبه قال يحيى الغساني، صاحب هدفي شباب الأهلي في المباراة: "فارق الإمكانيات الكبير مع النصر، ساهم في خسارتنا للمباراة".



وأوضح في تصريحات تليفزيونية لقنوات SSC الرياضية: "النصر يملك لاعبين على مستوى عال، ونجحوا في تغيير المباراة آخر 10 دقائق".



النصر السعودي

وحقق فريق النصر السعودي، فوزا مثيرا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دروي أبطال آسيا.

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي



شهد تشكيل النصر السعودي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة الهجوم حيث جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.