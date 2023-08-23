سلطان الغنام: ما حدث من جماهير النصر لا يليق وتعجبت لعدم وجود تقنية الفار

النصر السعودي، أعرب سلطان الغنام ظهير أيمن النصر، استغرابه الشديد من عدم وجود تقنية الفار في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن ما بدر من جماهير العالمي تجاه بعض اللاعبين لا يليق.

وحجز النصر السعودي، مقعده في دور المجموعات لـ دوري أبطال آسيا، بعد فوزه المثير في الدقائق الأخيرة (4-2) على شباب الأهلي الإماراتي، على ملعب الأول بارك.

وقال سلطان الغنام في تصريحات تلفزيونية لقنوات SSC الرياضية: "لم نبدأ المباراة جيدًا واستغل الفريق الإماراتي الأخطاء وسجل هدفين، لكننا عدنا في الشوط الثاني واستطعنا الانتصار في النهاية والتأهل لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية".

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وواصل: "كاسترو المدير الفني لم يطلب منا شيئًا بين الشوطين، ودخلنا كلاعبين الشوط الثاني ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز والحمد لله هذا ما حدث".

وشدد: "بكل تأكيد، الفوز يمنحنا دفعة معنوية قوية لما هو قادم من مباريات في الدوري، وإن شاء الله القادم أفضل للفريق النصراوي".

وأردف: "مندهش من عدم وجود تقنية الفار في هذه المباريات الحساسة، نحن لدينا 3 ركلات جزاء واضحة الليلة ولم تحتسب، وكادت تضيع منا المباراة والتأهل بسبب التحكيم".

واختتم تصريحاته: "ما بدر اليوم من جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين لا يليق، ونتمنى منهم الدعم والوقوف مع كل من يحمل شعار النصر، وأعدهم بأن القادم أفضل إن شاء الله".

النصر السعودي

وحقق فريق النصر السعودي، فوزًا مثيرًا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلًّا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

شهد تشكيل النصر السعودي وجود الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة الهجوم حيث جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.