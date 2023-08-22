الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

بروزوفيتش يسجل أول أهدافه مع النصر السعودي

بروزوفيتش، فيتو
بروزوفيتش، فيتو

افتتح الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي من افتتاح سجله التهديفي مع الفريق خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي.

ونجح بروزوفيتش في اختتام رباعية النصر بهدف ليعزز فوز فريقه وتأهله لمجموعات آسيا.

وحقق النصر فوزا مثيرا على  شباب الأهلي الاماراتي في الملحق الآسيوي بالفوز 4-2، بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل العالمي إلى مجموعات دوري أبطال آسيا.


أهداف بروزوفيتش مع الأندية

ويعد هدف بروزوفيتش هو الأول بقميص النصر والـ 51 على مدار مسيرته مع الأندية التي لعب بقميصها بحسب صحيفة اليوم السعودية.

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وأحرز بروزوفيتش خلال رحلته مع الأندية، 31 هدفا مع إنتر ميلان  ، و13 هدفا مع دينامو زغرب

، و5 أهداف مع لوكوموتيف زغرب وهدف مع دراجوفالجاك وأخيرا هدف مع النصر السعودي.

النصر السعودي

وحقق فريق النصر السعودي، فوزا مثيرا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

 

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي  تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دروي أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

دوري أبطال آسيا، رونالدو ماني يقودان تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي


شهد تشكيل النصر السعودي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة الهجوم حيث جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

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