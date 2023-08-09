الأهلى، تفاصيل زيارة وفد نادي الشارقة الإماراتى للقلعة الحمراء

الأهلى، قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكوندو للقاهرة؛ لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.

الدكتور مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الادارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

وضم الوقد الإماراتي كلا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.



رحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

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وفي ختام الزيارة قدم الدكتور مهند مجدي والدكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للوفد الإماراتي الذي قدم بدوره درع ناديه إلى النادي الأهلي.

إقبال كبير على ندوة الفنان محمد صبحي بحضور نخبة من نجوم الفن

من ناحية أخرى نظمت لجنة المرأة بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية ندوة للفنان القدير محمد صبحي، بعنوان «دور الفن في الارتقاء بالذوق العام والترابط الأسري»، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء النادي.

أقيمت الندوة بقاعة كمال حافظ بالمقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، بحضور المهندسة مي عاطف عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، إلى جانب نخبة من الفنانات في مقدمتهن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنانة الكبيرة عايدة فهمي.

أعرب الفنان محمد صبحي في بداية الندوة عن سعادته البالغة بتواجده في النادي الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث أكد أن آخر تواجد له في الأهلي كان في سبعينيات القرن الماضي أثناء تصوير مشاهد من فيلم «كابتن زيزو حبيبي» على ملعب مختار التتش، وأكد أن هناك شيئين لا يخفيهما تمامًا وهما تاريخ ميلاده، وانتمائه الشديد للنادي الأهلي، وشدد على أن أكثر ما يميز النادي الأهلي هو أنه متماسك جدًّا ودون صوت عالٍ.

وأكد صبحي خلال الندوة أن الفن الراقي له دور مهم للغاية في الارتقاء بالذوق العام للمواطنين، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن والأسرة، مشيرًا إلى أن المجتمع أصبح في حاجة ماسة إلى تعديل سلوكه نحو الأفضل، وشدد على أن الفن يجب أن يكون له دور مهم أيضًا في توجيه الأبناء نحو احترام وتقدير الآباء والأمهات والمعلمين، إضافة إلى ضرورة احترام المرأة، لأن هذا هو السبيل إلى الارتقاء بالمجتمع.



وأبدى صبحي استياءه من سيطرة مشاهد العنف والخيانة الزوجية على أحداث المسلسلات التلفزيونية في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا يتسبب في تعاطف المشاهدين مع العنف والخيانة في بعض الأحيان وإيجاد مبررات لهما، وشدد على أن هناك ضرورة لتطوير خريطة الفن والثقافة لكي تسهم في الارتقاء بالمجتمع.

وفي ختام حديثه أكد صبحي أن نجمه المفضل في كرة القدم هو الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يعتز كثيرًا بأنه صديق شخصي، وتجمعهما ذكريات كثيرة معًا.

وعقب انتهاء الندوة حرصت المهندسة مي عاطف والدكتور سعد شلبي وأنهار قنديل رئيس لجنة المرأة على تكريم الفنان محمد صبحي وإهدائه درع النادي، وأكد المدير التنفيذي أن مجلس إدارة الأهلي يعمل دومًا على تطبيق كل ما نادى به صبحي في ندوته على أرض الواقع، وأن هناك ثلاث كلمات اعتبرها المجلس شعارًا دائمًا له وهي «تاريخ.. مبادئ.. تطوير»، ومن خلالها يحرص دائمًا على الارتقاء بالذوق العام والأخلاق الحميدة.