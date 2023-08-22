دوري أبطال آسيا، أرقام النصر السعودي أمام أندية الإمارات قبل مواجهة شباب الأهلي

بستصيف ملعب أول بارك مواجهة النصر السعودي وضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق أن تعادل الفريقان (1-1) في صيف 2019، خلال مباراة ودية.

أرقام النصر السعودي أمام أندية الإمارات

وخاض النصر السعودي 7 مباريات أمام الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة التي بدأت عام 2003، حقق الفوز في 4 منها، مقابل خسارتين وتعادل وحيد.

بدأت المواجهات في دور المجموعات 2019، حين تمكن الوصل من الفوز ذهابا 1-0 بدبي، قبل أن يعود النصر للفوز (3-1) إيابا في الرياض.

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وفي النسخة ذاتها، التقى النصر مع الوحدة في دور الـ16، وتعادل الفريقان في الرياض (1-1) ذهابا، قبل أن يفوز العالمي السعودي (3-2) خارج الديار، ويتأهل لربع النهائي.

وفي 2020، فاز النصر على العين (2-1) في أبوظبي بدور المجموعات، وخسر إيابا بهدف نظيف في قطر.

وفي آخر مشاركة لفريق النصر في دوري أبطال آسيا (2021)، عبر العالمي بوابة الوحدة (5-1) على ملعب أول بارك فى دور الثمانية، وهو آخر انتصار نصراوي في البطولة، قبل أن يغادر على يد غريمه الهلال من نصف النهائي.

أوتافيو يصل اليوم إلى الرياض للانضمام للنصر

يصل الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب النصر السعودي الجديد، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه لمدة 3 أعوام، بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفقا لمصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.