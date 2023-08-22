الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال آسيا، رونالدو ماني يقودان تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

دوري أبطال آسيا، أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل مواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل النصر السعودي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة هجوم النصر.

 

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

وجاء تشكيل النصر السعودي لمواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

Advertisements

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

 

وتقام المباراة بين النصر وشباب الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، نظرًا لحصولها على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

 

من ناحية أخرى، أعلن نادي النصر السعودي، رسميا ضم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي النصر السعودي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يؤكد خلاله أن أوتافيو إدميلسون انضم رسميا إلى صفوف الفريق، حيث قال أوتافيو خلال مقطع الفيديو: "أنا واحد منكم الآن.. أراكم قريبًا".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن قيمة انتقال اللاعب البرتغالي إلى النصر، ستبلغ 60 مليون يورو، تدفع على 3 دفعات بالتساوي.

ويلعب أوتافيو في صفوف نادي بورتو البرتغالي منذ 2015، وخاض إجمالي 283 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفًا وصنع 75 آخرين.
 ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب البرتغالي أجرى الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.

دوري أبطال آسيا، أرقام النصر السعودي أمام أندية الإمارات قبل مواجهة شباب الأهلي

نجم منتخب البرتغال يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى النصر السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال آسيا النصر السعودي شباب الاهلي دبي كريستيانو رونالدو ساديو ماني

مواد متعلقة

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، أرقام النصر السعودي أمام أندية الإمارات قبل مواجهة شباب الأهلي

الأكثر قراءة

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

"خرج ولم يعد"، الرجاء المغربي يكشف مخطط عمرو وردة لفسخ عقده

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معلومات مهمة عن أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من الذهاب إلى الدجالين بحجة فك السحر والأعمال: حرام شرعًا

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية