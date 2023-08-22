دوري أبطال آسيا، رونالدو ماني يقودان تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

دوري أبطال آسيا، أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل مواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل النصر السعودي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في قيادة هجوم النصر.

تشكيل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

وجاء تشكيل النصر السعودي لمواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، جيسلان كونان.

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خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتقام المباراة بين النصر وشباب الأهلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، نظرًا لحصولها على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، أعلن نادي النصر السعودي، رسميا ضم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي النصر السعودي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يؤكد خلاله أن أوتافيو إدميلسون انضم رسميا إلى صفوف الفريق، حيث قال أوتافيو خلال مقطع الفيديو: "أنا واحد منكم الآن.. أراكم قريبًا".

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن قيمة انتقال اللاعب البرتغالي إلى النصر، ستبلغ 60 مليون يورو، تدفع على 3 دفعات بالتساوي.

ويلعب أوتافيو في صفوف نادي بورتو البرتغالي منذ 2015، وخاض إجمالي 283 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفًا وصنع 75 آخرين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب البرتغالي أجرى الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، أمس الإثنين، عقب وصوله مدينة دبي الإماراتية برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.

وكانت إدارة النصر، بدأت المفاوضات مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.

وارتفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن إصرار كاسترو على ضم اللاعب دفع النصر للعودة إلى المفاوضات مع بورتو مجددًا.

ومن المقرر أن يدفع النصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويًا، علمًا بأن عقده يمتد إلى 3 سنوات.