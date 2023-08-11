الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

اعرفى نوع إصابة طفلك من لون المخاط الموجود بالانف

مخاط الأنف، فيتو
مخاط الأنف، فيتو

الرشح من الأعراض التى تنتشر بين الصغار وتزعج الأمهات كثيرا لأنها تعنى أن الطفل يعانى من نزلة برد أو انفلونزا.

والرشح احيانا ياتى بلون مخاط مختلف ما يجعل الام فى حيرة شديدة تدفعها باستشارة طبيب مختص لمعرفة سبب لون المخاط.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لون مخاطر الأنف يساعدنا فى معرفة نوع الإصابة التى يعانى منها الأطفال، حيث يمكن استخدام لون مخاط الأنف كا مؤشر لمعرفة ما يجري داخل الممرات الأنفية.

Advertisements

وأضاف شبيب، أن اللون الطبيعي لمخاط الأنف رائق وشفاف كالماء، وأي تغيير في لون مخاط الأنف يمكن أن يكون علامة لمشكلة صحية ما، لأن الأنف أول جزء من الجهاز التنفسي.

لون مخاطر الأنف يحدد نوع إصابة طفلك

وتابع، أن من أهم الألوان الغير طبيعية لمخاط الأنف:-

-المخاط الأبيض: يظهر عندما يصبح المخاط أكثر لزوجة وسماكة، حيث يشير إلى تورم واحتقان الأنف، كما في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد.

-المخاط الأصفر: يشير إلى إصابة الأنف بعدوى ميكروبية، لكنها لا تزال في المراحل الأولى منها.

لون مخاط الأنف، فيتو

-المخاط الأحمر: يعني أن مخاط الأنف مشوب بالدم، وهو الأمر الذي قد يحدث بسبب تمزق الشعيرات الدموية الدقيقة الموجودة بتجويف الأنف، أو تعرض النسيج المبطن للأنف للأذى والضرر.

-المخاط الأخضر: يشير إلى المراحل المتأخرة أو المتقدمة من العدوى الميكروبية، وهو الأمر الذي يكون أكثر وضوحا لدى مرضى التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأنف المزمن.

-المخاط الأسود: يعد مخاط الأنف الأسود أمرا شائعا لدى المدخنين الشرهين، لكنه قد يكون أيضا علامة على إصابة الأنف بعدوى فطرية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، انه عند ظهور أى لون من ألوان هذا المخاط، اصطحاب الطفل لطبيب مختص لتشخيص الحالة وحصول الطفل على العلاج اللازم.

txt

خطوات تساعدك في وقف بكاء طفلك حديث الولادة

txt

أكلات مهمة تساعد في زيادة طول طفلك القصير

نصائح لتقوية مناعة طفلك

ويجب على الأم الإهتمام بتغذية الطفل لتقوية مناعته، فإذا كان رضيع يجب الإمثار من الرضاعة الطبيعية، وإذا كان أكبر من 6 أشهر يجب تقديم الخضروات المهروسة له مع الفاكهة أيضا وتقديم الماء له، وبعد إتنامه العام الاول يتم تقديم جميع الأطعمة له، وتنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية له، والنوم أيضا فى مواعيد منتظمة، حفاظا على نموهم بشكل صحى، مايساعد فى تقوية مناعتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرشح مخاط الأنف لون مخاط الأنف الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

مواد متعلقة

خطوات تساعدك فى تأهيل طفلك لتقبل دخول المدرسة لأول مرة (فيديو)

نصائح مهمة تساعدك في خفض حرارة طفلك عند إصابته بالحمى

احذري من اللون البرتقالي في حفاض طفلك أثناء الطقس الحار

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

بالأرقام، البنك المركزي يكشف التطور في خدمات محافظ الهاتف المحمول

أسعار الكتب الخارجية نار تحرق جيوب أولياء الأمور.. والباعة: محتاجة قرض (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

كيدهن عظيم.. قصة جريمة في مدينة نصر يندى لها الجبينُ.. زوجة تعذب زوجها وتصوره بوضع مخل لمعاقبته على منشور بالفيسبوك.. وقانوني يوضح عقوبتها المنتظرة

Advertisements

منوعات

المزيد

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع تشيلسي.. مانشستر سيتي مع إشبيلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية