اعرفى نوع إصابة طفلك من لون المخاط الموجود بالانف

الرشح من الأعراض التى تنتشر بين الصغار وتزعج الأمهات كثيرا لأنها تعنى أن الطفل يعانى من نزلة برد أو انفلونزا.

والرشح احيانا ياتى بلون مخاط مختلف ما يجعل الام فى حيرة شديدة تدفعها باستشارة طبيب مختص لمعرفة سبب لون المخاط.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لون مخاطر الأنف يساعدنا فى معرفة نوع الإصابة التى يعانى منها الأطفال، حيث يمكن استخدام لون مخاط الأنف كا مؤشر لمعرفة ما يجري داخل الممرات الأنفية.

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وأضاف شبيب، أن اللون الطبيعي لمخاط الأنف رائق وشفاف كالماء، وأي تغيير في لون مخاط الأنف يمكن أن يكون علامة لمشكلة صحية ما، لأن الأنف أول جزء من الجهاز التنفسي.

لون مخاطر الأنف يحدد نوع إصابة طفلك

وتابع، أن من أهم الألوان الغير طبيعية لمخاط الأنف:-

-المخاط الأبيض: يظهر عندما يصبح المخاط أكثر لزوجة وسماكة، حيث يشير إلى تورم واحتقان الأنف، كما في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد.

-المخاط الأصفر: يشير إلى إصابة الأنف بعدوى ميكروبية، لكنها لا تزال في المراحل الأولى منها.

لون مخاط الأنف، فيتو

-المخاط الأحمر: يعني أن مخاط الأنف مشوب بالدم، وهو الأمر الذي قد يحدث بسبب تمزق الشعيرات الدموية الدقيقة الموجودة بتجويف الأنف، أو تعرض النسيج المبطن للأنف للأذى والضرر.

-المخاط الأخضر: يشير إلى المراحل المتأخرة أو المتقدمة من العدوى الميكروبية، وهو الأمر الذي يكون أكثر وضوحا لدى مرضى التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأنف المزمن.

-المخاط الأسود: يعد مخاط الأنف الأسود أمرا شائعا لدى المدخنين الشرهين، لكنه قد يكون أيضا علامة على إصابة الأنف بعدوى فطرية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، انه عند ظهور أى لون من ألوان هذا المخاط، اصطحاب الطفل لطبيب مختص لتشخيص الحالة وحصول الطفل على العلاج اللازم.

نصائح لتقوية مناعة طفلك

ويجب على الأم الإهتمام بتغذية الطفل لتقوية مناعته، فإذا كان رضيع يجب الإمثار من الرضاعة الطبيعية، وإذا كان أكبر من 6 أشهر يجب تقديم الخضروات المهروسة له مع الفاكهة أيضا وتقديم الماء له، وبعد إتنامه العام الاول يتم تقديم جميع الأطعمة له، وتنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية له، والنوم أيضا فى مواعيد منتظمة، حفاظا على نموهم بشكل صحى، مايساعد فى تقوية مناعتهم.