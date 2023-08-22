الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نصي التاني، كل ما تريد معرفته عن مسلسل علي ربيع الجديد

علي ربيع، فيتو
علي ربيع، فيتو

نصي التاني، ينتظر عشاق أعمال الفنان علي ربيع أحدث أعماله في عالم الدراما وهو مسلسل نصي التاني الذي يشارك فيه مع علي ربيع مجموعة من النجوم.

 

قصة مسلسل نصي التاني

مسلسل نصي التاني مكون من 10 حلقات متصلة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وخلال عرض هذه الحلقات يقابل النجم على ربيع كل حلقتين فتاة جديدة ويقع فى حبها فتكون بطلتها نجمة مختلفة عن الحلقتين الأخيرتين أثناء سرد عرض هذه الحلقات وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

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حيث تدور الأحداث حول أسرة مكونة من الأم سلوى عثمان  وإسمها انصاف وولد اسمه نادى والذى يجسد هذه الشخصية الفنان على ربيع ومن بنت يدعى اسمها نهى والتى تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة ياسمين عمر ومتزوجة من الفنان محمود البزواى وتدور بينهم العديد من الاختلافات الفكرية مثل ما يحدث مع العديد من الأسر مصرية بعلاقتهم بأبنائهم بصورة كوميدية.

وتمتلك الأم قناة طهى مرئية على حساباتها الرسمية تقدم من خلالها أحدث أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات ليتابعها الكثيرين، فتعد بمثابة مشاهير السوشيال ميديا وغيرها.

وتتطرق دائمًا من خلال هذه القناة بالتحدث مع المتابعين عن حياتها الشخصية إلا وهى عن مشكلة نجلها العاطفية، وذلك بسبب تكرار عدم ارتباطه وأزماته المستمرة مع كل فتاة يقع فى غرامها فتتمنى أن يتزوج ويجدوا لها حل لهذه المشكلة للتخلص منها ليعيش هنيئًا ومستقرًّا فى عش الزوجية.

 

أبطال مسلسل نصي التاني

وجدير بالذكر بأن مسلسل "نصى التانى" بطولة نخبة من النجوم أبرزهم على ربيع، محمد محمود، سلوى عثمان، محمود البزواى، ياسمين عمر وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة وفاء عامر، ميرنا نور الدين، ياسمين رئيس، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، رنا رئيس، بسنت شوقى، جيلان علاء وآخرين وهو من إنتاج شركة «Magic peans» للمنتج أحمد الجناينى ومن قصة وسيناريو وحوار إياد صالح ورامى على وإخراج عمرو صلاح.

 

منصة شاهد تروج للمسلسل

وروجت منصة شاهد لأحدث الأعمال التي ستعرض قريبًا من خلالها وهو مسلسل نصي التاني والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم الفنان الكوميدي علي ربيع.

حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بوستر المسلسل مرفقًا بتعليق “ماذا لو ھناك وسیلة قادرة أن تجعل أي فتاة تختارھا تقع في حبك؟ الإجابة في المسلسل الكوميدي #نصي_التاني  قريبًا على شاهد”.

 

سلوى عثمان تشارك في نصي التاني

وتشارك الفنانة سلوى عثمان فى مسلسل نصي التاني الذي يقوم ببطولته على ربيع وآخرين، المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.

وأعربت سلوى بأنها سعيدة بالتعاون الأول مع النجم على ربيع فوصفته، بأنه شخصية مميزة فيعمل دائمًا على خلق روح الأخوة والصداقة وكوميديا الموقف بين جميع كاست العمل مشيرة، بأنه لديه نظره إلى الإمام تلازمه دائمًا حيث أن العامل النفسي هو سر التميز الاستثنائي لتعامل كرو العمل مع تصوير كل مشهد بمثابة «الماستر سين» فهذه هي رؤية النجوم الكبار وغيرها.

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