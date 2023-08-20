الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

داليا شوقي لـ فيتو: مسلسل السفاح سيكون مفاجأة للجمهور وأحداثه مرعبة

داليا شوقي، فيتو
داليا شوقي، فيتو

تحدث الفنانة  داليا شوقي عن كواليس دورها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل السفاح المأخوذ عن أحداث حقيقية من جرائم سفاح الجيزة الشهير.

وقالت داليا فى تصريح خاص لــ"فيتو": دوري مختلف في مسلسل السفاح وأُجسد شخصية سلمى، أحد ضحايا السفاح، وأتوقع أن يتفاجئ الجميع بدوري ومحدش هيصدق أن دي داليا شوقي.

وتابعت: المسلسل كان صعب جدًا وكواليس مرعبة نسبةً إلى رُعب محتواه الحقيقي وتجسيد لمشاهد قتل وتقطيع جثث، والأكثر رعبا أن بعض المشاهد تم تصويرها فى مسرح الجريمة الحقيقي، فنتمني أن يحصد المسلسل التقدير الملائم للمجهود الذي بُذل فيه.

Advertisements

مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي المسلسل بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون المسلسل من ٨ حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية. 

داليا شوقي

 مؤخرًا استقبلت السينمات فيلم داليا شوقي الجديد  “5 جولات”.. ويعد هذا العمل هو البطولة السينمائية الأولى لـ داليا شوقي، بعد تقديمها عدد من التجارب الدرامية الناجحة خلال الفترة الأخيرة، وتألقها في تقديم أدوار مختلفة. ويشاركها في بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن وضيوف الشرف العالميين من رياضة الـ MMA.

"5 جولات" جولات إنتاج Allamz Film Production، وقصة يحيى علام وإخراج مازن اشرف وتأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال داليا شوقي كانت في مسلسل “أحلام سعيدة” الذي عُرض في رمضان عام 2022 مع الفنانة يسرا وغادة عادل للمخرج عمرو عرفة، بالإضافة لمسلسل “العائدون” للمخرج أحمد نادر جلال، والذي يشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل. 

في بداية عام 2022، لمع نجم داليا شوقي بعد مشاركتها في مسلسل البحث عن علا الذي أذيع على منصة نتفليكس بالمشاركة مع هند صبري، وهاني عادل. كما قدمت داليا دورها المتميز في الحلقة الدرامية "فوبيا" علي منصة شاهد أمام النجم فتحي عبد الوهاب حيث برعت في تجسيد مشاعر واضطرابات فتاة تعاني من رهاب مرضي واضطرابات نفسية تمنعها من مغادرة المنزل بعد مقتل والدتها. 

قدمت أول دور لها في عمل درامي في مسلسل كأنه إمبارح في عام 2018، حيث برعت في أداء دور "ناهد رستم"، المتمردة خفيفة الظل التي كانت تحلم بالعمل كراقصة. بعدها بدأت تتوالى أعمالها المختلفة فقدمت مسلسل النهاية (2020)، فيلم توأم روحي (2020)، مسرحية كوكو شانيل الاستعراضية مع النجمة شيريهان (2021).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

داليا شوقي ادم الشرقاوي 5 جولات مسلسل البحث عن علا منصة نتفليكس مسرحية كوكو شانيل كوكو شانيل

مواد متعلقة

داليا شوقي: 5 جولات مغامرة شبابية وoppenheimer درس سينمائي متكامل (فيديو)

أسماء جلال: مسلسل معاوية صعب، وفيلم وش فى وش تجربة مختلفة (فيديو)

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية