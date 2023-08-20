داليا شوقي لـ فيتو: مسلسل السفاح سيكون مفاجأة للجمهور وأحداثه مرعبة

تحدث الفنانة داليا شوقي عن كواليس دورها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل السفاح المأخوذ عن أحداث حقيقية من جرائم سفاح الجيزة الشهير.

وقالت داليا فى تصريح خاص لــ"فيتو": دوري مختلف في مسلسل السفاح وأُجسد شخصية سلمى، أحد ضحايا السفاح، وأتوقع أن يتفاجئ الجميع بدوري ومحدش هيصدق أن دي داليا شوقي.

وتابعت: المسلسل كان صعب جدًا وكواليس مرعبة نسبةً إلى رُعب محتواه الحقيقي وتجسيد لمشاهد قتل وتقطيع جثث، والأكثر رعبا أن بعض المشاهد تم تصويرها فى مسرح الجريمة الحقيقي، فنتمني أن يحصد المسلسل التقدير الملائم للمجهود الذي بُذل فيه.

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مسلسل السفاح .. سفاح الجيزة

ويأتي المسلسل بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون المسلسل من ٨ حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

داليا شوقي

مؤخرًا استقبلت السينمات فيلم داليا شوقي الجديد “5 جولات”.. ويعد هذا العمل هو البطولة السينمائية الأولى لـ داليا شوقي، بعد تقديمها عدد من التجارب الدرامية الناجحة خلال الفترة الأخيرة، وتألقها في تقديم أدوار مختلفة. ويشاركها في بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن وضيوف الشرف العالميين من رياضة الـ MMA.

"5 جولات" جولات إنتاج Allamz Film Production، وقصة يحيى علام وإخراج مازن اشرف وتأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال داليا شوقي كانت في مسلسل “أحلام سعيدة” الذي عُرض في رمضان عام 2022 مع الفنانة يسرا وغادة عادل للمخرج عمرو عرفة، بالإضافة لمسلسل “العائدون” للمخرج أحمد نادر جلال، والذي يشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل.

في بداية عام 2022، لمع نجم داليا شوقي بعد مشاركتها في مسلسل البحث عن علا الذي أذيع على منصة نتفليكس بالمشاركة مع هند صبري، وهاني عادل. كما قدمت داليا دورها المتميز في الحلقة الدرامية "فوبيا" علي منصة شاهد أمام النجم فتحي عبد الوهاب حيث برعت في تجسيد مشاعر واضطرابات فتاة تعاني من رهاب مرضي واضطرابات نفسية تمنعها من مغادرة المنزل بعد مقتل والدتها.

قدمت أول دور لها في عمل درامي في مسلسل كأنه إمبارح في عام 2018، حيث برعت في أداء دور "ناهد رستم"، المتمردة خفيفة الظل التي كانت تحلم بالعمل كراقصة. بعدها بدأت تتوالى أعمالها المختلفة فقدمت مسلسل النهاية (2020)، فيلم توأم روحي (2020)، مسرحية كوكو شانيل الاستعراضية مع النجمة شيريهان (2021).