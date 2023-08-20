هنادي مهنا تعلق على انتهاء حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب

مسلسل سيب وأنا أسيب، أكدت الفنانة هنادي مهنا متابعتها لمسلسل سيب وأنا أسيب الذي ظهرت من خلاله بشخصية سناء شقيقة أحمد السعدني من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام حيث نشرت عبر خاصية الاستوري بوستر المسلسل وعلقت قائلة “لقد بدأت بالفعل أفتقد بيلا وإبراهيم ”.

تفاعل الجمهور مع نهاية المسلسل

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وأنا أسيب وجاءت النهاية متوقعة وغير متوقعة في الوقت ذاته، فبينما كان الأمر المتوقع أن تختار نبيلة العودة لإبراهيم حبيبها بعد منافسته مع كارلوس اللبناني، وبالفعل هو ما حدث، ولكن غير المتوقع هو أن تهرب مرة أخرى بعدما عادت لحبها بكامل إرادتها.

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ولقد كانت النهاية مرضية لكثير من متابعي المسلسل خاصة أنها تمنح مساحة لجزء جديد من المسلسل وهو ما طلبه كثير من المتابعين، فقد علقت متابعة على حساب منصة شاهد الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة “مسلسل كوميدي جميل ياريت يبقي في جزء تاني بنفس الابطال”، وقال آخر “يلا شدوا حيلكم يا شاهد نبغى جزء ثاني”، وأضافت أخرى “انا زعلت انو خلص المسلسل”.

وجاءت التعليقات إيجابية على تجربة ظهور أحمد السعدني وهنا الزاهد سويًا، حيث قالت متابعة “روعه المسلسل والكيمياء رهيبه بن السعدني وهنا”، وقالت متابعة “ثنائي رهيييب.. لازم يرجعو بأعمال تانية”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة يساند إبراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من إبراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.