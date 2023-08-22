الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسماء جلال تكشف لـ “فيتو” الموعد النهائي لعرض مسلسل معاوية

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

عقب إثارته للجدل واستبعاده من العرض بموسم رمضان الماضي، كشفت  الفنانة أسماء جلال أحد أبطال العمل عن كواليس الإستبعاد والموعد الرسمي والنهائي لطرح مسلسل معاوية على شاشات التليفزيون.

وقالت أسماء جلال التي تجسد شخصية “زوجة معاوية” فى تصريح خاص لـ “فيتو”: انها تعمل حاليا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية موضحة أن المسلسل صعب جدا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر أو المشاهد ذاتها، فالمسلسل يرصد سيرة الخليفة معاوية بن أبي سفيان بكل ما تحويه من جوانب إنسانية أو من حروب، وقررت الشركة المنتجة عرضه بشكل نهائي فى موسم رمضان المقبل 2024.

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مسلسل معاوية


ومسلسل معاوية يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين العرب أبرزهم النجم الأردني إياد نصار الذي يجسد شخصية الإمام علي بن أبي طالب، أسماء جلال، وتظهر في دور زوجة معاوية، فيما يجسد النجم لجين إسماعيل شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان، كما تجسد سهير بنت عمارة دور هند بنت عتبة ووالدة معاوية بن أبي سفيان، وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة تلعبان دوري زوجتي معاوية.. مسلسل معاوية من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح في أول تجربة فنية له ومن إخراج طارق العريان في أول تجربة إخراجية له في الدراما التلفزيونية. 

 

أسماء جلال 

على جانب آخر… تحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها فى فيلم وش فى وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التى يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل. 

 

 

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

 

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

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