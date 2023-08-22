فوائد المريمية، تقوي المناعة وتعالج التهابات المعدة والجلد

فوائد المريمية، المريمية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي اشتهرت بفاعليتها في علاج آلام المعدة، ولها نكهة مميزة ورائحة أيضا نفاذة.

وفوائد المريمية عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكانت تستخدم في الطب القديم وينصح بها الخبراء.

القيمة الغذائية الموجودة في المريمية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن المريمية من الأعشاب المهمة التى لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك والألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

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فوائد المريمية، فيتو

فوائد المريمية

وأضافت منى، أن المريمية لها فوائد عديدة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد المريمية:-

تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.

تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.

تحارب الشيخوخة واعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.

تساعد في الوقاية من الزهايمر.

تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.

تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.

تحارب الالتهابات والتقرحات التى قد تصيب الأطفال.

تخفف من حدة أعراض الربو.

تساعد في علاج أعراض الحساسية.

تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.

تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.

تعمل على تخفيف اعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالى قد يزيد من حجم الثدى.

تساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.

تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.

تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.

تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.

تساعد فى علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تخفض مستوى السكر بالدم.

تخفض مستوى الضغط بالدم.

أضرار المريمية

وتابعت، وانه على الرقم من فوائد المريمية إلا أنه لا يجوز الإفراط من تناولها لمرضى السكر لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الاجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.