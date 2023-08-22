فوائد الأفوكادو، يحمي قلبك وأمعاءك وينقص وزنك

فوائد الأفوكادو، للصحة عديدة، ويربط الكثيرون بين فوائد الأفوكادو والعناية بالبشرة، في حين أن فوائد الأفوكادو للصحة عديدة ومختلفة، من خلال تناول الأفوكادو بانتظام.

فوائد الافوكادو

عصير الافوكادو

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الافوكادو للصحة عديدة ومختلفة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



يدعم صحة القلب

يحتوي الأفوكادو على مادة مغذية نباتية تسمى بيتا سيتوستيرول والتي ثبت أنها تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية في الدم.

وبيتا سيتوستيرول هو فيتوستيرول يشبه في تركيبه الكوليسترول ويؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم عن طريق الجهاز الكبدي الصفراوي (من خلال الإفراز).

كذلك يحتوي الأفوكادو على دهون صحية، وهي الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وتعمل كل منهما على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الدم.

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يساعد في الوقاية من هشاشة العظام

توفر نصف ثمرة الأفوكادو حوالي 18% من القيمة اليومية لفيتامين ك.

غالبًا ما يتم تجاهل هذه العناصر الغذائية ولكنها ضرورية لصحة العظام. إن تناول ما يكفي من فيتامين K يمكن أن يدعم صحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم وتقليل إفراز الكالسيوم في البول.

تعزيز صحة الأمعاء

تحتوي الأفوكادو على كمية لا بأس بها من الألياف، فتحتوي حبة الأفوكادو متوسطة الحجم على 3.4 جرام من الألياف، أي 9 إلى 16% من احتياجاتنا اليومية من الألياف، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ودعم صحتها.

حماية العين

يحتوي الأفوكادو على اللوتين وزياكسانثين، وهما مادتان كيميائيتان نباتيتان موجودتان في أنسجة العين. أنها توفر حماية مضادة للأكسدة للمساعدة في تقليل الضرر، بما في ذلك من الأشعة فوق البنفسجية.

كما تدعم الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو امتصاص مضادات الأكسدة المفيدة الأخرى القابلة للذوبان في الدهون، مثل البيتا كاروتين. ونتيجة لذلك، فإن إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يساعد على إنقاص الوزن

على الرغم من أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه مليء بالعناصر الغذائية ويساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية.

وكل من يبحث عن التخلص من الوزن الزائد، لابد أن يعتمد في نظامه الغذائي على الفواكه والخضروات الغنية بالالياف والدهون الصحية، وهو كا يتوفر في الافوكادو.