فوائد الخيار، يعالج حصوات الكلى والتهابات المفاصل

فوائد الخيار، الخيار من الخضروات الخضراء الشهيرة التي تستخدم في عمل السلطات الشهيرة والمخللات وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد الخيار عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح به الخبراء.

القيمة الغذائية الموجودة في الخيار

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات لتى تعتبر خضروات مرطبة لاحتوائه على المياه بنسبة 92%، كما له قيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على البروتين والألياف وفيتامين ب 1 وب 6 وفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ، هذا بالإضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والكربوهيدرات.

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فوائد الخيار

وأضاف السيد، أن من فوائد الخيار:-

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على البوتاسيوم.

يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري فى الصيف.

يساعد على علاج التهابات المعدة.

يقضى على حموضة المعدة.

يقوى العظام والعضلات والأعصاب.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يقضى على رائحة الفم الكريهة

يساعد فى علاج الإمساك ويحمى من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي.

يساعد فى علاج حصى الكلى والاملاح والتهابات البول.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالى من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

يحمى من خطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

يشد البشرة ويحمى من التجاعيد والخطوط.

يغذى البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.

يغذى الشعر ويرطبه ويساعد فى زيادة طوله وكثافته.

يقوى المناعة لإحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.

يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.

يساعد فى علاج حروق الشمس.

يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدورى

يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.

يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.

يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الخيار

ونصح الدكتور أحمد السيد بضرورة تناول الخيار على حالته وعدم تقشيره لأن فائده فى قشرته من ضرورة غسله جيدا قبل تناوله، ويفضل إضافته في طبق السلطة باستمرار.