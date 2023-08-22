الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حقيقة طلب فرنسا استخدام الأجواء الجزائرية لتنفيذ عملية في النيجر

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

نفت فرنسا اليوم الثلاثاء ما تداول من أنباء أنجيشها قد تقدم بأي طلب للجزائر من أجل فتح مجالها الجوي لاستخدامه في تنفيذ استهداف للمجلس العسكري في النيجر.

حقيقة طلب فرنسا استخدام الاراضي الجزائرية لشن عملية عسكرية بالنيجر


وقال رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا، إن باريس لم تطلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وكانت الإذاعة الجزائرية قالت في وقت سابق، إن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.

وكانت قد قالت الدكتورة أسماء الحسينى، المتخصصة بالشأن الأفريقي إن فشل مفاوضات مجموعة الإيكواس وقادة الانقلاب فى النيجر كشف عن وجود تباين فى المواقف وفى الرؤى بين الأطراف وأن هناك محاولات لدفع الأزمة إلى حافة الهاوية دون حل وإرساء منطق جديد وهو فرض سياسة الأمر الواقع للضغط على مجموعة الإيكواس ولكن مجرد استقبال لجنة الإيكواس فهذا أمر إيجابى يمكن البناء عليه فى ظل الانقسام الموجود داخل النيجر

Advertisements



تشدد المواقف بين الإيكواس وقادة الانقلاب 


وأكدت الحسينى  فى تصريح لفيتو هناك تشدد فى المواقف من خلال إصرار المجلس العسكرى على فترة انتقالية 3 سنوات ومحاكمة محمد بازوم بتهمة الخيانة وعدم عودته وهو ما يرفضه مجموعة الإيكواس خاصة فى ظل الضغوط التي تمارس على قادة الانقلاب فى النيجر سياسيا وعسكريا هناك الحصار والعقوبات الاقتصادية كل هذا سيجعل المجلس العسكرى يتراجع ويتجاوب مع المطالب الدولية ومجموعة الإيكواس.

 

الموقف الأمريكي غير واضح 


وتابعت موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تعترف بشكل ما بما حدث فى النيجر حفاظا على مصالحها الاقتصادية والسياسية بدليل إرسال السفيرة إلى النيجر وهنا لابد أن نشير إلى أن الموقف الأمريكى مهم على هذا السعيد فهى لا تريد أن تقع فى يد فاجنر وروسيا الموجودة فى مالى وبوركينا فاسو وبالتالى هناك من يدفع أزمة النيجر للعمل العسكرى وهناك من يدعو لحل الأزمة سياسيا والفرصة لذلك مازالت قائمة بعيدا عن الحل العسكري الذى ستكون له آثار سلبية كبيرة على النيجر وربما تؤدى إلى حرب إقليمية.
 


التيارات الإرهابية تتمدد بمنطقة الساحل 


وواصلت حديثها قائلة إن النيجر ومنطقة الساحل توجد بها العديد من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وهذة التيارات تحين الفرصة للتمدد وإدخال النيجر فى دائرة الفوضى وبالتالى عدم الوصول لحلول فى أزمة النيجر سيجعل مثل هذة التيارات تشكل خطرا كبيرا على القارة الأفريقية ككل. 
 

متخصصة بالشأن الأفريقي: الحل العسكري لأزمة النيجر يهدد بحرب إقليمية

مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة في النيجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرنسا النيجر الايكواس الانقلاب في النيجر محمد بازوم

مواد متعلقة

رفضتها الإيكواس وقبلها المجلس العسكري، تفاصيل خطة إنهاء أزمة انقلاب النيجر

خبير استراتيجى: كل السيناريوهات مفتوحة في أزمة النيجر

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية