متخصصة بالشأن الأفريقي: الحل العسكري لأزمة النيجر يهدد بحرب إقليمية
انقلاب النيجر، قالت الدكتورة أسماء الحسينى، المتخصصة بالشأن الأفريقي إن فشل مفاوضات مجموعة الإيكواس وقادة الانقلاب فى النيجر كشف عن وجود تباين فى المواقف وفى الرؤى بين الأطراف وأن هناك محاولات لدفع الأزمة إلى حافة الهاوية دون حل وإرساء منطق جديد وهو فرض سياسة الأمر الواقع للضغط على مجموعة الإيكواس ولكن مجرد استقبال لجنة الإيكواس فهذا أمر إيجابى يمكن البناء عليه فى ظل الانقسام الموجود داخل النيجر
تشدد المواقف بين الإيكواس وقادة الانقلاب
انقلاب النيجر ، وأكدت الحسينى فى تصريح لفيتو هناك تشدد فى المواقف من خلال إصرار المجلس العسكرى على فترة انتقالية 3 سنوات ومحاكمة محمد بازوم بتهمة الخيانة وعدم عودته وهو ما يرفضه مجموعة الإيكواس خاصة فى ظل الضغوط التي تمارس على قادة الانقلاب فى النيجر سياسيا وعسكريا هناك الحصار والعقوبات الاقتصادية كل هذا سيجعل المجلس العسكرى يتراجع ويتجاوب مع المطالب الدولية ومجموعة الإيكواس.
الموقف الأمريكي غير واضح
انقلاب النيجر، وتابعت موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها تعترف بشكل ما بما حدث فى النيجر حفاظا على مصالحها الاقتصادية والسياسية بدليل إرسال السفيرة إلى النيجر وهنا لابد أن نشير إلى أن الموقف الأمريكى مهم على هذا السعيد فهى لا تريد أن تقع فى يد فاجنر وروسيا الموجودة فى مالى وبوركينا فاسو وبالتالى هناك من يدفع أزمة النيجر للعمل العسكرى وهناك من يدعو لحل الأزمة سياسيا والفرصة لذلك مازالت قائمة بعيدا عن الحل العسكري الذى ستكون له آثار سلبية كبيرة على النيجر وربما تؤدى إلى حرب إقليمية.
التيارات الإرهابية تتمدد بمنطقة الساحل
وواصلت حديثها قائلة إن النيجر ومنطقة الساحل توجد بها العديد من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وهذة التيارات تحين الفرصة للتمدد وإدخال النيجر فى دائرة الفوضى وبالتالى عدم الوصول لحلول فى أزمة النيجر سيجعل مثل هذة التيارات تشكل خطرا كبيرا على القارة الأفريقية ككل.
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