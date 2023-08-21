خبير استراتيجى: كل السيناريوهات مفتوحة في أزمة النيجر

ازمة النيجر، قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن فشل المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ومجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس يجعل أزمة النيجر أمام سيناريوهات مفتوحة فى ظل التصميم على الذهاب للمواجهات وبالتالى الحلول الدبلوماسية استنفذت مجهوداتها فى ظل تباين الرؤى وتعرض النيجر لتدخلات اقليمية من دول الساحل والصحراء بالاضافة إلى تدخل أطراف أوربية من أوربا وأمريكا وفرنسا وكل ذلك له تأثير سلبى على مستقبل النيجر وسيكون له تبعيات سلبية أيضا مستقبلا

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فشل المفاوضات جعل كل السيناريوهات مفتوحة

ازمة النيجر،واكد فى تصريح لفيتو ان هناك عددا من السيناريوهات متوقع حدوثها خلال الفترة القادمة أولها الأزمة المفتوحة والممتدة وجزء منها مرتبط بحسابات الدول الإقليمية الكبرى ودول غرب أوربا والصحراء بالإضافة للموقف الأمريكى والفرنسى،اما السيناريو الثانى هو التعايش مع الازمة بمعنى استمرار الأوضاع وعدم وضوح الرؤية للازمة والقائمين على الانقلاب يقومون بالامساك بالسلطة والعمل على الخيار الداعم وهذا وارد وهو التعايش مع الأزمة ورفض التدخل الخارجى.

العمل العسكرى فى النيجر لة حسابات معقدة

ازمة النيجر،وواصل حديثه قائلا أما السيناريو الثالث فهو سيناريو العسكرة الخاص باستمرار العمل السياسي لكن التلويح بالعمل العسكرى مما يهدد بطبيعة الحال الوصول الى حل خاصة وأن العمل العسكرى مرتبط بحسابات معقدة لكل المتهمين بملف الأزمة خاصة وان دول الايكواس وتهديدها بالتدخل العسكرى مستبعد الآن لأن الأمرمرتبط بالمشهد الدولى والاقليمى وأن هناك أطرافا عابثة بالاقليم وامن غرب افريقيا وبالتالى المشهد معقد بصورة أو باخرى ولن يكون هناك عمل عسكرى خاصة وان الدول التى حدثن بها انقلابات مثل تشاد وبوركينا فاسو لم تشهد اى تدخل عسكرى والمستفيد الاول هو روسيا خاصة وأن قوات فاجنر تباشر عملها بصورة كبيرة ".