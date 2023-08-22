الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجزائر ترفض فتح أجوائها أمام الجيش الفرنسي للتدخل عسكريا في النيجر

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

رفضت السلطات الجزائرية طلب فرنسا بفتح الأجواء في البلاد أمام التدخل العسكري المحتمل في النيجر وذلك ردا على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

فرنسا تستعد لعمل عسكري ضد النيجر 

وذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن: "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".

وأوضحت الإذاعة الجزائرية  أن الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها  كان صارما وواضحا.
وفي وقت سابق حذرت الجزائر من عواقب التدخل العسكري من قبل قوات الإيكواس في النيجر من أجل استعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.

Advertisements

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها الشديد لما أسمته "إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان تعليقا على هذا البيان من "إيكواس": "تظل الجزائر فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا وبأن السبل التي يمكن أن تؤدي إليه لم تسلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تُسْتَنْفَذْ بعد".

وأضافت الخارجية: "الجزائر تأسف بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي في النيجر"، مبينة أن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلًا من الحلول.

الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة

وفي ختام بيانها قالت وزارة الخارجية إن الجزائر "تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة".

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت مسبقا أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وكان مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، أعلن أمس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر لكن بدون الإعلان عنه".

وأشار عبد الفتاح موسى في بيانه إلى أن "أي تدخل سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت مسبقا أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

txt

خبير استراتيجى: كل السيناريوهات مفتوحة في أزمة النيجر

txt

أردوغان: تركيا تدرس لعب دور محوري في أزمة النيجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فرنسا النيجر المجلس العسكري في النيجر محمد بازوم الجزائر الايكواس

مواد متعلقة

مصرع شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج (صور)

خبير استراتيجى: كل السيناريوهات مفتوحة في أزمة النيجر

متخصص بالشأن الأفريقى: تدخل الإيكواس عسكريا في النيجر أمر مستبعد

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

برلمانية تدعو لمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

المزيد
الجريدة الرسمية