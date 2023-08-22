الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة في النيجر

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدًا على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على دعم مصر لكافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطى وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

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النيجر مصر أحداث النيجر

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