فوائد الكركم للبشرة، يحميها من الشمس ويجدد خلاياها

فوائد الكركم، تعود إلى العصور القديمة، فكان الهنود يستخدمون الكركم فيضيفونه للأكلات، وكذلك يصنعون منه وصفات تجميلية، كما تم استخدامه في العديد من العلاجات الطبيعية والطب البديل لعدة قرون، بما في ذلك الأيورفيدا، وفوائد الكركم للبشرة عديدة ومذهلة، لما يحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية.

فوائد الكركم للبشرة

الكركم للبشرة

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن فوائد الكركم متعددة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

يعزز توهج ولمعان البشرة الطبيعي

يمتلك الكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمنح البشرة توهجا ولمعانا مميزا.

Advertisements

يوقف نمو شعر الوجه

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركم يؤدي إلى انهيار بصيلات الشعر على الوجه، وبالتالي توقف نمو شعر الوجه، ولكنه قد لا يكون بنفس فعالية إزالة الشعر بالشمع أو الشفرات.

يساعد في علاج الصدفية

يعد الكركمين، وهو المادة الأساسية المكونة للكركم، يساعد في علاج الصدفية، لما يحتوي عليه الكركمين من مضادات أكسدة قوية، وكذلك مضادات للالتهابات.

يساعد في علاج حب الشباب

تساعد خصائص الكركم المطهرة والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في علاج حب الشباب.

يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية

تساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة في علاج حروق الشمس وتوفر أيضًا الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي قد يسبب التعرض لها السرطان والتجاعيد وفرط التصبغ.

ماسكات الكركم لجمال بشرتك

ماسك الكركم

وتقدم خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، مجموعة من ماسكات للبشرة باستخدام الكركم.

ماسك الحليب واللوز والكركم

الحليب يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة. وفي الوقت نفسه، يُعرف اللوز بفوائده لتجديد خلايا البشرة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من الحليب

1 ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز

رشة من مسحوق الكركم

اخلطي المكونات في وعاء.

ضعيه بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد 20 دقيقة.

كرريه مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الزبادي والكركم

حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يقشر الجلد، والزبادي، إلى جانب الكركم، يعملان أيضًا على تحسين البشرة.

المكونات والطريقة

2 ملعقة صغيرة من الزبادي

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرريه مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الصبار والكركم

الصبار له خصائص مضادة للأكسدة، تعزز صحة الجلد وتحميه من تأثيرات البيئة الخارجية.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

½ ملعقة صغيرة من جل الصبار

رشة من مسحوق الكركم

تخلط المكونات لتكوين عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام جل الصبار المتوفر في السوق. ومع ذلك، فإن الجل الطازج أفضل بكثير من المنتجات المعبأة تجاريًا.

كرريه مرتين في الأسبوع.

ماسك الكركم ونشا الذرة والعسل

العسل هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، التي تمنح البشرة توهجا مميزا، ويعمل نشا الذرة كعامل ربط ويحافظ على الماسك في مكانه.

المكونات والطريقة

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

امزجي جميع المكونات في وعاء وأضيفي الماء للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بالتساوي على وجهك ورقبتك.

اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

قومي بإزالة الماسك بالماء الفاتر.

كرريه مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الكركم المثالي لبشرة متألقة

هذا الماسك يحتوي على كل ما يمكن أن يجعل بشرتك تتوهج وتشعر بالانتعاش.

المكونات والطريقة

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

½ ملعقة صغيرة من زيت اللوز

2 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

شوفان مطحون

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

ضعي الخليط على الوجه والرقبة. اتركيه لمدة 20 دقيقة.

قومي بإزالته بقطعة قماش دافئة، ثم رشي الماء البارد على وجهك.

هذا الماسك كرريه مرة واحدة في الشهر.