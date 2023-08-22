٥٠ ألف جنيه وراء الحكاية، زوجة مرتكب مذبحة الوراق تكشف سبب الواقعة

كشفت زوجة المتهم بارتكاب مذبحة الوراق والذي قام زوجها بمحاولة قتلها وأولادها، تفاصيل جديدة في الواقعة، أن بداية الواقعة طلبت من زوجها التوجه للصيدلية لقياس الضغط والسكر، لكنه رفض نزولها للشارع، وبعدها أرسل والده له مع شقيقته مرسال وطالبه بالنزول له في شقته، لكنه تجاهل والده.

وأضافت في تصريحات خاصة لفيتو، وبعدها كررت شقيقته نفس الطلب، لكنه قالها مش فاضي فأبلغته إن أحد الزباين اتصل بوالده وقام بتهديده أن لم يدفع ٥٠ ألف جنيه نظير تخريبك له الأبواب والشبابيك في شقته، سيأتي بالشرطة لكي تقبض عليك.

Advertisements

وتابعت المجني عليها، بعدها قال المتهم خلاص مش الشرطة جاية تاخدني، أنا هروح معاهم بس في حاجة تستاهل أنا هقتلك انتي وأولادك، وللأسف نفذ تهديده، قتل بنتي وابني وحاولي يقتلني.

تفاصيل التحقيق في اتهام عامل بقتل ابنه والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر ونجلته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد. ا" عامل يبلغ من العمر 45 عامًا عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عامًا، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحًا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.