أسباب اختيار الوطنية للانتخابات البريد المصري لنقل مستلزمات العملية الانتخابية

بعد قيام البريد المصرى بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية من خلال هيئة البريد نرصد خلال السطور التالية ابرز اسباب اختيار البريد لهذه المهمة.

أسطول نقل مجهز

-تمتلك الهيئة القومية للبريد أسطول نقل مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة بما يضمن تسهيل عملية نقل وتسليم الأجهزة والمطبوعات الخاصة بالعمليات الانتخابية في الأماكن والمقرات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل آمن وميسر.

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- تنتشر هيئة البريد فى كل ربوع مصر حيث تقدم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» وبهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

- لدى الهيئة القومية للبريد اكثر من 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي، وتؤدي جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت حكومية أو مالية أو بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

- مندوبى خدمات

البريد المرافق للسيارات مدربين على أعلى مستوى، بما يمكنهم من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات.

-البريد المصري ينفذ خطة إستراتيجية واضحة، أطلق مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية؛ حيث تم بالفعل إطلاق المشروع بشكل تجريبي؛ حيث تم تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملان بالمواد البترولية إلى سيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالها في خدمات التوزيع.

توقيع بروتوكول التعاون

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية من خلال هيئة البريد وهذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد والهيئة الوطنية للانتخابات بما يسهم في تسهيل مهام الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع مستلزمات الانتخابات على مستوى الجمهورية وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقّع البروتوكول، المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ود. شريف فاروق، رئيس هيئة البريد بحضور المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، والمستشار محمد عبد العال، عضو الجهاز التنفيذي، وجميع القيادات التنفيذية بهيئة البريد.

الاستعدادات للعملية الانتخابية

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية.