الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

الدينار العراقي،
الدينار العراقي، فيتو

تتعدد حوادث السرقة حول العالم، ولكن في إحدى أكبر جرائم السرقة التي شهدتها العراق، استولى أحد عملاء مصرف حكومي على 9 مليارات دينار.

 

سرقة 9 مليارات دينار عراقي 

ومن جانبها قالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم  الثلاثاء، إنه صدر  6  أحكام غيابية تقضي بالسجن لمدة 42 عاما على أحد عملاء مصرفٍ حكومي، لإدانته بالاستيلاء على حوالي 9 مليارات دينار.


وأضافت الهيئة العراقية في بيانها أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت ستة  أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها 42 سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين، لإقدامه على سرقة مبلغ ثمانية مليارات و985 مليون دينار عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم"، لافتا إلى أن "من بينهم مُوظَّفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".


وأكدت هيئة النزاهة العراقية في بيانها  أنه "تم إيداع المبالغ في حساب المتهم في أربعة مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيد في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة عليه".


وأوضحت الهيئة العراقية  أن المحكمة "وجدت  المتوفر لديها من أدلة وإثباتات، فضلًا عن هروب الــمدان من وجه العــدالة، كافـيةً ومقــنعة لتجــريمه، كما تضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة بحق المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة".

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