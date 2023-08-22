الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكرة الطائرة، مصر تفوز على أوغندا وتتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة (3-0)، في ربع نهائي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من مباراة الجزائر ورواندا.

موعد مباراة مصر وأوغندا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأوغندا في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

 وحقق منتخبنا الوطني الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة (3-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

Advertisements

وبهذه النتيجة يختتم منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز من جميع مبارياته.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض منتخب مصر 5 مباريات في دور المجموعات، بدأت بالفوز على الجزائر في الجولة الأولى، ثم الفوز على مالي في الجولة الثانية، والفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة، وذلك قبل الفوز على منتخب نيجيريا في الجولة الرابعة، ثم فوز جديد اليوم أمام منتخب بوروندي.

وفاز المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب مصر يفوز على مالي 

 وحقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز على منتخب مالي بنتيجة (3-0) في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب الطائرة يفوز على الجزائر

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات، بثلاثة أشواط نظيفة. 

مجموعة منتخب الكرة الطائرة

وكانت قرعة البطولة الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، مالي والجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي. 

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، أوغندا والمغرب وكينيا ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأوغندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه أوغندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

ويقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة منتخب السيدات للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأوغندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه أوغندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

الكرة الطائرة، منتخب مصر يفوز على بوروندي في البطولة الأفريقية للسيدات

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وبوروندي في البطولة الأفريقية للسيدات

الأكثر قراءة

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

تعرف على راتب كولر بعد تمديد عقده مع الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

شاهد رقص أليسيا يانكون بقميص الأهلي الجديد على أنغام سطلانة

زغلول صيام يكتب: لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار؟!

مصدر بسيراميكا ينتقد استعارة القندوسي بـ 400 ألف دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات في آخر 25 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية