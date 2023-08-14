الكرة الطائرة، منتخب السيدات يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، وصلت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، إلى الكاميرون استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 16 أغسطس الجاري.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

يقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.

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وزير الشباب والرياضة يؤكد متابعته المستمرة لكافة المنتخبات

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمنتخبي الكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول منتخب الناشئين على المركز الـ8 ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الأرجنتين، ومنتخب الناشئات على المركز الـ 16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمختلف المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يتحدث عن منافسات دوري مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام مباريات دوري مراكز الشباب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.