الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكرة الطائرة، منتخب السيدات يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة سيدات، فيتو

الكرة الطائرة، وصلت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، إلى الكاميرون استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 16 أغسطس الجاري.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

يقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.

Advertisements

وزير الشباب والرياضة يؤكد متابعته المستمرة لكافة المنتخبات

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمنتخبي الكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول منتخب الناشئين على المركز الـ8 ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الأرجنتين، ومنتخب الناشئات على المركز الـ 16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمختلف المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يتحدث عن منافسات دوري مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام مباريات دوري مراكز الشباب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة منتخب السيدات للكرة الطائرة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة عماد نوار

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وفرنسا المصيرية في ربع نهائي مونديال الشباب

الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه فرنسا اليوم في ربع نهائي مونديال الشباب

الكرة الطائرة، وزير الرياضة يهنئ منتخب الشباب بالتأهل لدور الثمانية بكأس العالم

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يهزم كولومبيا ويتأهل لربع نهائي المونديال

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية