الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه أوغندا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب أوغندا، في ربع نهائي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة (3-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

بهذه النتيجة يختتم منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز من جميع مبارياته.

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مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض منتخب مصر 5 مباريات في دور المجموعات، بدأت بالفوز على الجزائر في الجولة الأولى، ثم الفوز على مالي في الجولة الثانية، والفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة، وذلك قبل الفوز على منتخب نيجيريا في الجولة الرابعة، ثم فوز جديد اليوم أمام منتخب بوروندي.

فاز المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، على نظيره الكاميرون بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب مصر يفوز على مالي

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز على منتخب مالي بنتيجة (3-0) في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب الطائرة يفوز على الجزائر

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات، بثلاثة أشواط نظيفة

مجموعة منتخب الكرة الطائرة

وكانت قرعة البطولة الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، مالي والجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي,

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، أوغندا والمغرب وكينيا ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

يقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.