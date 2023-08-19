السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

مات صعقًا بالكهرباء، مصرع شاب حاول إنقاذ طفل بالمنيا

المتوفي، فيتو
المتوفي، فيتو

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بصعق تيار كهربائي، أمام مستشفى النساء الجامعي، أثناء محاولته إنقاذ حياة طفل من الصعق.

 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الشاب حسام حسن، 25 سنة، بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

 

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع، أمام مستشفى النساء الجامعي، فيما سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات.

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وأفاد شهود عيان بأن الشاب هرول لإنقاذ الطفل لكنه تعرض لصعق كهربائي، وتوفي في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، أنهى شاب ثلاثيني العمر، حياته، داخل غرفته الخاصة بمنزله الكائن بقرية إطسا البلد، شمال المنيا، دون أسباب، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بقرية إطسا البلد، بوفاة نجلهم داخل غرفته الخاصة.
 

على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يدعى "ر. م. ك "، 37 عامًا،  مقيم بذات القرية المذكورة، وتم نقله لمشرحة مستشفى سمالوط العام تحت تصرفات النيابة العامة.

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