الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

بعد موديز، ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف بنوك أمريكية

وكالة ستاندرد آند
وكالة ستاندرد آند بورز، فيتو

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، التصنيف الائتماني وعدلت توقعاتها للعديد من البنوك الأمريكية، وذلك بعد أسبوعين من خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز.

 

مخاطر التمويل وضعف الربحية

وحذرت الوكالة من أن مخاطر التمويل وضعف الربحية من المرجح أن تختبر القوة الائتمانية للقطاع المصرفي بالولايات المتحدة.

 

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف بنوك أمريكية

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان، أمس الاثنين، إنها خفضت تصنيفها الائتماني درجة واحدة لكل من "KeyCorp"، و"Comerica Inc"، و"Valley National Bancorp"، و"UMB Financial Corp"، و"Associated Banc-Corp".

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وكالة موديز، فيتو

كما خفضت الوكالة توقعاتها لبنكي "River City Bank"، و" S&T Bank" إلى سلبية، وقالت إن نظرتها إلى بنك "Zions Bancorp" لا تزال سلبية بعد المراجعة.

 

وأشارت ستاندرد آند بورز في مذكرة بشأن تخفيض تصنيفها للبنوك، إلى أن العديد من المودعين حولوا أموالهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك.

 

 وأوضحت الوكالة، أن انخفاض الودائع ادى إلى الضغط على السيولة لدى العديد من البنوك، في حين انخفضت قيمة أوراقها المالية التي تشكل جزءا كبيرا من سيولتها".

 

موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

وكانت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس"، خفضت التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة، محذرة من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها "يو إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشيال"، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.

 

ضعف رأس المال المحتمل

بينت وكالة التصنيف الائتماني، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمل وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات، بحسب وكالة بلومبرج.

 

وكتبت في بعض التقييمات: "قادت هذه التطورات لخفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأمريكية بشكل جماعي، لكن بدرجات متفاوتة".

 

المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها 

جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف "إم أند تي بنك" (M&T Bank)، و"ويبستر فاينانشال" (Webster Financial)، و"بي أو كيه فاينانشال" (BOK Financial)، و"أولد ناشيونال بانكورب" (Old National Bancorp)، و"بيناكل فاينانشال بارتنرز" (Pinnacle Financial Partners)، و"فولتون فاينانشال" (Fulton Financial).

بعد تصنيف وكالة موديز، روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني

موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية

كما تراجع الوكالة تصنيف مصرفي " نورثرن ترست " (Northern Trust) و"كولن/فورست بانكرز" (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.

نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفا

اعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفًا، من بينهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسيز جروب"، و"كابيتال ون فاينانشال"، و" سيتيزنس فاينانشال سيرفيسز " (PNC Financial Services)، و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp)، و" ريجونز فاينانشال" (Regions Financial)، و"ألاي فاينانشال" (Ally Financial)، و"بنك أو زد كيه" (Bank OZK) و"هنتنجتون بانكشيرز".

 

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