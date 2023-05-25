الجمعة 26 مايو 2023
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اقتصاد

موديز: هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة والتمويل الدوليين مستمرة لعقود

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

قالت وكالة موديز إنفستور سيرفيس، اليوم الخميس، إن هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة والتمويل الدوليين ستستمر لعقود على الرغم من التحديات الجديدة وحتى عندما يظهر نظام عملات متعدد الأقطاب فإن العملة الأمريكية ستقودها.

 

حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي

وأكدت موديز في مذكرة أنه في حين أن الانخفاض الذي حدث لعدة عقود في حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وسياسة حافة الهاوية المتزايدة في السياسة الأمريكية قد عززت التكهنات حول إنهاء هيمنة الدولار، ولكن في الوقت الحالي لا توجد بدائل قابلة للتطبيق.

 

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الدولار الأمريكي، فيتو

مخاطر تقويض أخطاء السياسة

وكتب محللو وكالة موديز: "ينبع الخطر الأكبر على المدى القريب على مركز الدولار من مخاطر تقويض أخطاء السياسة من جانب السلطات الأمريكية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال".

 

رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية

وقال النائب الجمهوري ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم الخميس إن المفاوضين من البيت الأبيض والجمهوريين أحرزوا بعض التقدم في المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

 

تعثر اقتصادي كارثي

وتتجه المفاوضات إلى آخر لحظة ممكنة حيث حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تنقصها الأموال لتغطية جميع نفقاتها في أقرب وقت في 1 يونيو، والتي بدون اتفاق يمكن أن تؤدي إلى تعثر اقتصادي كارثي.

 

احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية

وتراجعت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها في 20 عامًا عند 58٪ في الربع الرابع من عام 2022، بانخفاض من حوالي 78٪ في مطلع القرن، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

 

وبينما تتوقع وكالة موديز أن تنخفض حصة الدولار من الاحتياطيات أكثر، فإن منافسي العملة الأمريكية الحاليين، اليورو والرنمينبي، سيكافحون لمطابقة سماتها الأساسية بسرعة، بما في ذلك حجم وانفتاح الاقتصاد الأمريكي وأمان وعمق الخزانة الأمريكية.

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واليوم الخميس، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ستة منافسات، بنسبة 0.4٪ إلى أعلى مستوى في شهرين عند 104.23. وعلى مدار العام، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7٪.

 

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