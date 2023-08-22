أخطاء الراكور.. بصمة في المسلسلات المصرية.. وصيد سهل لـ"السوشيال ميديا"

أخطاء إخراجية، "الراكور" كلمة تتردد على الأسماع وتكتب عنها الصحافة خاصة في موسم دراما رمضان ولكن لا يعلم الكثيرون معناها أو إلى ماذا تشير، وما مدى أهميتها حتى يخرج العمل الفني متكاملًا بدون أي أخطاء.

والراكور هي كلمة يستخدمها المتخصصون للإشارة إلى ضبط الترابط بين اللقطات فإذا حدث خطأ في تصوير إحدى اللقطات المكونة للمشهد يحدث الراكور Raccord، فالمشهد يتكون من عدة لقطات يتراوح عددها بين لقطتين إلى عدد كبير من اللقطات وهو الأمر الذي يحدده المخرج وفقًا لرؤيته لإيقاع المشهد، ويتم تصوير كل لقطة منفردة ومع كل لقطة يتم تصويرها على حدة يتم تغيير أدوات الإضاءة والصوت والإكسسوارات والملابس والديكور والماكياج مع ضرورة أن يحافظ صناع العمل على الجو العام للمشهد.

وبصورة مبسطة فالراكور هو التقيد بحالة معينة والثبات عليها من زمن لآخر وذلك على مستوى الملابس والإكسسوارات والأثاث والديكور والسيارات وأي شيء يخضع لعامل وصل الزمن ببعضه البعض وحتى البشر أحيانًا يتحولون إلى راكورات، وهناك راكور المشهد وهو ما يعني أن أي قطعة موجودة في المشهد ويفرض المنطق وجودها في المشهد التالي فهي راكور إلا في حال تبرير اختفائها، وراكور “القطعة” خلال المشهد أي الانتقال من زاوية كاميرا إلى أخرى.

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وبالرغم من محاولات صناع الأعمال الفنية بصفة عامة الخروج بالعمل في أبهى صورة إلا أنه قد تتواجد عدد من الأخطاء التي تقع سهوًا ولكن لأن الجمهور أصبح يشاهد بعين الناقد فأصبحت الأعمال الفنية تقع تحت “ميكروسكوب” المشاهدين الذين يلتقطون هذه الأخطاء، وهناك راكور للماكياج والملابس والإضاءة والحركة بالإضافة إلى راكورات أخرى.

أبرز أسباب حدوث الأخطاء

تتعدد أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء ومن أبرزها تصوير لقطات المشهد خلال أيام متعددة وهذا الأمر يجعل احتمالية حدوث راكورات واردة وبشدة، وتزداد أخطاء الراكور مع الضغوط التي يتعرض لها صناع العمل الفني، ويزداد هذا الأمر مع الدراما التليفزيونية خاصة إذا كان يقع صناعها تحت ضغط ضرورة الانتهاء من العمل في وقت محدد أو إذا كان المسلسل يعرض في موسم رمضان ويرتبط صناعه بضرورة تسليم الحلقات أولًا بأول، كما أنه قد يكون أحيانًا بسبب استسهال صناع العمل.

كما أن السوشيال ميديا قد ساهمت بشكل كبير في وضع الأعمال الفنية خاصة المسلسلات تحت المجهر وتحول كثير من رواد تلك المواقع إلا “نقاد” بإبداء آرائهم حول المسلسلات وأبطالها، والتركيز في كل خطأ يقع فيه صناع الأعمال الفنية كشف عن كثير من الأخطاء.

ويدافع البعض عن وقوع صناع الأعمال الفنية في فخ الراكورات بأن المحتوي أهم من هذه الأخطاء وأنه يمكن التغاضي عن بعض الراكورات والاستمتاع بما يقدمه صناع العمل الفني خاصة أنه متقن، بينما يرفض البعض هذه الفكرة خاصة في حالة الأعمال الفنية الكبيرة حيث أنه عادة ما يكون هناك أشخاص مسؤولون عن ملاحظة الراكورات أثناء التصوير.

وهناك مسلسلات شهيرة بالرغم من نجاحها وحرص صناعها على تقديمها في صورة أقرب للكمال إلا أنها لم تخل من أخطاء متعلقة ب “الراكور” بالإضافة إلى أخطاء إخراجية أخرى.

مسلسل بالحجم العائلي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بالحجم العائلى خطأ إخراجى، حيث ظهر النجم يحيى الفخرانى في لقطة فوق هضبة بينما تأتى ندى موسى رشا إليه راكضة لتخبره بأن أبناءه وصلوا إلى منتجعه السياحى بمرسى علم كما كان يحلم دومًا، وأن خطتهما بإثارة غيرة زوجته ميرفت أمين ثريا قد نجحت، وظهر الفخرانى في هذا المشهد بذقن خفيفة وكذلك كان الشارب.

وحينما ذهب يحيى الفخرانى لاستقبال أسرته مستكملًا المشهد السابق ذكره، تظهر ذقنه كثيفة، وكذلك شاربه مقارنة بحالهما في اللقطة السابق ذكرها، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يتداركه المخرج ومساعديه.

مسلسل بالحجم العائلي مسلسل من بطولة يحيى الفخراني وميرفت أمين ويسرا اللوزي وشيماء سيف، وندى موسى، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

مسلسل الضاحك الباكي

برزت في مسلسل الضاحك الباكي أخطاء في الراكور، فمنذ الحلقة الثانية وبعد انتقال عائلة الريحاني الذي كان آنذاك في العاشرة من عمره ويوجد على جدران البيت المتواضع الذي انتقلوا فيه قشور في الدهان ظلت ثابتة لفترة كأنها غير خاضعة للزمن.

وبعيدًا عن الانتقادات الكثيرة التي طالت المسلسل فهناك أيضًا خطأ إخراجي آخر متعلق بالراكور في مسلسل الضاحك الباكي متمثل في ظهور زياد الشرقاوي الذي يجسد شخصية الفنان نجيب الريحاني وهو طفل بعيون ملونة وهو لون عيونه الأصلي في بعض المشاهد وفي مشاهد أخرى يظهر بعيون سوداء وتظهر وكأنها عدسات لاصقة.

مسلسل ذئاب الجبل

ظهر خطأ راكور في مسلسل ذئاب الجبل الذي يعد من أيقونات الدراما المصرية، ففي مشهد النهاية في الحلقة الـ 11 كان هناك شجارا بين البدري بدار (أحمد عبد العزيز)، واثنين من رجال أحد منافسي الحاج حسين المصري (محمد الدفراوي)، ولقد انتهى المشهد وكذلك الحلقة بقدوم الشرطة، وحينما تبدأ الحلقة الثانية عشر داخل قسم الشرطة لإنهاء الخلاف يظهر شخص آخر غير من تشاجر معهما البدري بدار.

المسلسل عرض عام 1993، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في بطولته سماح أنور، صلاح عبد الله، عبد الله غيث، وآخرون.

مسلسل أرض جو

خلال الحلقة الثالثة من مسلسل أرض جو تحديدًا في مشهد تحقيق الممثل أحمد فهيم مع الفنان يوسف عثمان بعد اختطاف شقيقه الطائرة، ظهر الممثل أحمد فهيم وهو يشعل سيجارة بـالمقلوب وتبين أن هذا المشهد به خطأ إخراجي من المخرج محمد جمعة، وبعد قطع المخرج محمد جمعة المشهد على الممثل أحمد فهيم، وتوجيه الكاميرا للفنان يوسف عثمان، ظهر فهيم وهو يدخن السيجارة بشكل طبيعي.

مسلسل أرض جو بطولة غادة عبد الرازق ومحمد كريم وهيثم شاكر وعباس أبو الحسن وأحمد الشامي وفريـال يوسف وأحمد فؤاد سليم وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد كريم ومراد مكرم وأحمد عبد الوارث ومها أبو عوف، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد جمعة.

مسلسل زلزال

ولقد وقع صناع مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان في خطأ إخراجي في أولى حلقات المسلسل، ففي أحد مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل يتوجه "محمد" ابن "حربي" الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، برفقة أصدقائه إلى الجيزة لشراء شريط محمد منير الجديد ويستقل سيارة ميكروباص بيضاء اللون مع أصدقائه وعند وصولهم يظهر الميكروباص أحمر اللون ولقد أثار هذا الخطأ سخرية عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقت عرض المسلسل

ومسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل الإمام المراغي

شهد مسلسل الإمام المراغي إغفالا من المسؤولين عن التركيز في تفاصيل العمل الفني عن أحد التفاصيل في الإكسسوار، فنتج عنه خطأ إخراجي فحينما كان بطل المسلسل حسن يوسف يقرأ عن حكم دخول البلد التي يتفشى فيها الطاعون كان ممسكًا كتابًا عنوانه كتاب إعراب ٣٠ سورة من القرآن الكريم لابن خالويه.

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مسلسل سره الباتع

تعرض مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف للكثير من الانتقادات وقت عرضه، وعلق بعض الجمهور على وجود خطأ إخراجي في بدايات المسلسل، حيث حفر لصوص حفرة في مقام له علاقة بالسلطان حامد وخرجوا منها دون عناء، نظرا لعدم عمقها، بينما بعد سقوط أحمد فهمي فيها بدت عميقة للغاية.