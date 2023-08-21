الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"سيب وأنا أسيب"، ثاني أكثر الأعمال مشاهدة على "شاهد" في عدد من الدول العربية

أبطال سيب وأنا أسيب،
أبطال سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، احتفت الفنانة هنا الزاهد لاحتلال أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل سيب وأنا أسيب المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة top ten في السعودية والأردن والإمارات والكويت.

حيث أعادت هنا الزاهد نشر أكثر من “ستوري” نشرها معجبوها حول الوطن العربي عن وصول مسلسل سيب وأنا أسيب المركز الثاني على منصة شاهد الرقمية في قائمة الأكثر مشاهدة من قبل الجمهور في البلاد السابق ذكرها.

 

ضرب هنا الزاهد

كشفت هنا الزاهد عن مشهد تعرضت فيه للضرب على يد أحمد السعدني خلال أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب.

حيث أعاد أحمد السعدني نشر “ستوري” لهنا الزاهد تكشف فيها عن مشهد ضربها فيه أحمد السعدني خلال مسلسل سيب وأنا أسيب حيث نشرت المشهد وكتبت “أنا في المشهد ده اتفاجئت بجد إنه ضربني وأنا بتكلم بجد ومناخيري وجعتني بجد”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

شهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

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ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

 

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة يساند إبراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

 

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من إبراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

هنا الزاهد تنشر صورا بصحبة أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

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