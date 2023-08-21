جنش: استخدام القياسات البدنية يطول عمر الرياضيين في الملاعب

علق محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على خضوع الفريق لبعض القياسات البدنية تحت إشراف الجهاز الفني والطبي بالنادي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، قال جنش: "القياسات البدنية بتساعدني على معرفة النواقص البدنية لدي، وبتفيدني أنا على المستوى الشخصي كرياضي، وبالنسبة لي شيء مهم جدًا".

وأضاف: "استخدام القياسات البدنية بطول عمر اللاعب في الملاعب، وذلك بسبب الاهتمام بالنواحي البدنية، وأشكر النادي على توفير هذه الأمور لنا".

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وأتم: "الصفقات الجديدة إن شاء الله تكون إضافة لنا، ويقدروا يفيدونا في الموسم القادم، والجميع هنا في فيوتشر لنا هدف واحد وهو تحقيق نتائج جيدة، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة للنادي".

البرتغالي جوزيه مورينيو

وحرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، على تهنئة مواطنه ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني الجديد لنادي فيوتشر إف سي.

وكان نادي فيوتشر إف سي، قد أعلن عن تعاقده مع فورموسينيو، لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لمدرب الفريق السابق علي ماهر.

وحرص مورينيو على متابعة الحساب الرسمي لنادي فيوتشر إف سي، على "إنستجرام"، والتعليق على خبر تعيين فورموسينيو، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر اف سي من بداية الموسم.



فيوتشر يعلن تعيين مساعد مورينو مديرًا فنيًّا للفريق

أعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفًا لعلي ماهر الذي رحل عن لفريق.

ووصل المدرب البرتغالي، الذي عمل سابقًا مساعد لجوزيه مورينيو، في عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين إلى القاهرة لتوقيع العقود وتولى المهمة بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

طبيب الأهلي ينضم للجهاز الفني لفيوتشر

انضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادا للموسم الجديد.

وجاء الجهاز المعاون لريكاردو كالتالى: عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا وأحمد سعيد أوكا مدربا عاما وماتيوس مدربا مساعدا ولويس مخطط أحمال وفابيو نونو محلل أداء وخالد عبد الله مدرب الحراس وأحمد أبو عبلة رئيسا للجهاز الطبي.

فيوتشر يعلن رسميا ضم خالد رضا مدافع إنبي

وتعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، اليوم الخميس، مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة 3 مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء ذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد من المسابقات المحلية والأفريقية.

وشهد توقيع العقود حضور الدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر، وانتقل منه إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

لاعب سابق بالدوري التونسي، تعرف على صفقة فيوتشر "الأجنبية" الجديدة

وأعلن هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد عن اسم أحدث صفقات نادي فيوتشر الأجنبية في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.



وقال حتحوت "خلال المران الأول لنادي فيوتشر الأربعاء الماضي ظهر لاعب خط الوسط الجابوني كريست بيكالي في تدريبات الفريق".



وأضاف: "بيكالي صاحب الـ 24 عامًا حضر إلى القاهرة منذ أسابيع قليلة وخضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح ثم عاد إلى بلاده وحضر إلى القاهرة منذ يومين للانضمام إلى فريق فيوتشر بشكل رسمي".

وأوضح حتحوت أن اللاعب كريست بيكالي انضم في صفقة انتقال حر من نادي شيريف المولدوفي ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وسبق له اللعب في الدوري التونسي والليبي من قبل.

وكانت إدارة نادي فيوتشر قد وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.



وتولى علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.