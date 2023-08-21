أخبار الرياضة اليوم: تطورات استقالة مجلس إدارة الزمالك.. وليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.

ينتظر عشاق النادي الأهلي مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

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كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي الخليج السعودي عن كواليس رحيله عن المارد الأحمر والانضمام إلى الدوري السعودي.

اتخذ نادي ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، المطلوب من قبل اتحاد جدة السعودي.

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة متواجد حاليًا في لندن من أجل التفاوض مباشرة مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني للانضمام للنمور.

يواجه نادي الزمالك أزمة ضخمة بسبب فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد في جهاز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء.

المنتخب الأولمبي، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له في الجهاز الفني للفريق ابتداء من الموسم الجديد ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

الزمالك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

كشفت تقارير سعودية، أن المالي موسى ماريجا عُرض على النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

الزمالك، كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية مع الزمالك مهددة بالفشل وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الأبيض بالكامل.