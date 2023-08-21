أخبار الرياضة اليوم: تطورات استقالة مجلس إدارة الزمالك.. وليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:
بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.
موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي
الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.
موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية
ينتظر عشاق النادي الأهلي مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.
محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك
كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي الخليج السعودي عن كواليس رحيله عن المارد الأحمر والانضمام إلى الدوري السعودي.
ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح
اتخذ نادي ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، المطلوب من قبل اتحاد جدة السعودي.
رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل
كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة متواجد حاليًا في لندن من أجل التفاوض مباشرة مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني للانضمام للنمور.
أزمة في الزمالك بسبب المدرب المساعد لـ أوسوريو، اعرف التفاصيل
يواجه نادي الزمالك أزمة ضخمة بسبب فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد في جهاز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء.
استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي في سبتمبر المقبل
المنتخب الأولمبي، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
5 معلومات عن كارلوس بيرنيجير مساعد كولر الجديد بالأهلي
قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له في الجهاز الفني للفريق ابتداء من الموسم الجديد ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.
تأكيدا لـ«فيتو»، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك
الزمالك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.
مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة
كشفت تقارير سعودية، أن المالي موسى ماريجا عُرض على النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.
بسبب الفراغ الإداري، صفقات الزمالك مع سموحة وسيراميكا مهددة بالفشل
الزمالك، كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية مع الزمالك مهددة بالفشل وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الأبيض بالكامل.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.