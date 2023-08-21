الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: تطورات استقالة مجلس إدارة الزمالك.. وليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ينتظر عشاق النادي الأهلي مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

Advertisements

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي الخليج السعودي عن كواليس رحيله عن المارد الأحمر والانضمام إلى الدوري السعودي.

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

اتخذ نادي ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، المطلوب من قبل اتحاد جدة السعودي.

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة متواجد حاليًا في لندن من أجل التفاوض مباشرة مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني للانضمام للنمور.

أزمة في الزمالك بسبب المدرب المساعد لـ أوسوريو، اعرف التفاصيل

يواجه نادي الزمالك أزمة ضخمة بسبب فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد في جهاز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء.

استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي في سبتمبر المقبل

المنتخب الأولمبي، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

5 معلومات عن كارلوس بيرنيجير مساعد كولر الجديد بالأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له في الجهاز الفني للفريق ابتداء من الموسم الجديد ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

تأكيدا لـ«فيتو»، وزارة الشباب والرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك

الزمالك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

كشفت تقارير سعودية، أن المالي موسى ماريجا عُرض على النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

بسبب الفراغ الإداري، صفقات الزمالك مع سموحة وسيراميكا مهددة بالفشل

الزمالك، كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية مع الزمالك مهددة بالفشل وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الأبيض بالكامل.

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

الزمالك، حقيقة صرف جميع المستحقات المتأخرة لـ أوسوريو

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الأهلي ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة اخبار الرياضة اليوم اخبار الرياضة

مواد متعلقة

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

الزمالك، حقيقة صرف جميع المستحقات المتأخرة لـ أوسوريو

تفاصيل انتخابات الزمالك المقبلة، موقف أعضاء المجلس القديم من الترشح، وأبرز الوجوه المرشحة

أزمة في الزمالك بسبب المدرب المساعد لـ أوسوريو، اعرف التفاصيل

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

بيراميدز عن صفقات فيوتشر: صلابة دفاعية وتنوع في خط الوسط (فيديو)

مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

الأكثر قراءة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

السعودية تطلق إنذارا أحمر، سيول غزيرة على مكة والمياه تغرق الشوارع (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

سعر السكر اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 21-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 21-8-2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية