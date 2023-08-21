الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

بسبب الفراغ الإداري، صفقات الزمالك مع سموحة وسيراميكا مهددة بالفشل

محمود شبانة، فيتو
محمود شبانة، فيتو

الزمالك، كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية مع الزمالك مهددة بالفشل وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الأبيض بالكامل.

وكان محمود شبانة وحمدي علاء لاعبا فريق الزمالك، وقعا على عقود انتقالهما لنادي سموحة السكندري حيث تم بيع شبانة وإعارة علاء مع الاتفاق على تسوية مالية مع نادي سموحة بخصوص المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك.

كما وقع أحمد محمود لاعب الزمالك الشاب الذي كان معارا إلى فاركو على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، إلا أن الصفقات الثلاثة مهددة بالفشل.

الراحلون عن نادي الزمالك  

وقال المصدر إن صفقات الراحلين عن الزمالك مهددة بالفشل لعدم وجود من يوقع عقود انتقالهما لأنديتهم الجديدة بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل ثم استقالة المدير التنفيذي والمالي ورئيس قطاع الشئون الرياضية.

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وأشار المصدر إلى أن الصفقات لن تتم بشكل رسمي إلا في حالة توقيع مسئول من الزمالك على رحيل اللاعبين.

وكان مجلس إدارة الزمالك بالكامل تقدم باستقالته وذلك بإرسال خطاب رسمي لوزارة الشباب والرياضة يفيد باستقالة المجلس بالكامل.

وكان أحمد عبد الدايم مصطفى رئيس قطاع الشئون الرياضية بنادي الزمالك، أرسل خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة يعتذر فيه عن استمراره بالعمل في منصبه. 

وحصلت فيتو على نسخة من الخطاب جاء كالتالي:

 

 

كما تقدم إيهاب خضر باستقالته من مهام القائم بأعمال المدير المالي بنادي الزمالك، والاكتفاء برئيس إدارة الاشتراكات.

كما استقال المستشار محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك.

الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.

موعد انتخابات الزمالك

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة الزمالك

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية.

 

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