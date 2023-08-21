مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

كشفت تقارير سعودية، أن المالي موسى ماريجا عُرض على النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

ووفقا لـ صحيفة الميدان السعودي فإن وكلاء لاعبين عرضوا انضمام ماريجا للأهلي في ظل حاجة الأحمر لمهاجم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابعت الصحيفة: “إن الأهلي رحب بانضمام ماريجا لصفوف الفريق وذلك بعد عرض اللاعب على القلعة الحمراء”.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن اليوم الإثنين، رحيل المحترف المالي موسى ماريجا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

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ونشر حساب الهلال الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلان رحيل موسى ماريجا وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل أسوار النادي.

ماريجا، فيتو

المهاجم موسى ماريجا

وكان موسى ماريجا، انضم لصفوف الهلال السعودي في ميركاتو صيف 2021 قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال لمدة 3 سنوات.

وخاض موسى ماريجا صاحب الـ32 عامًا مع الهلال السعودي 75 مباراة في كافة البطولات وسجل اللاعب المالي 25 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

وتوج موسى ماريجا خلال مشواره مع الهلال ببطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

ومن ناحيته قالت مصادر إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تواصل مع سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري وجدد رغبته في ضمه الأمر الذي دفع البرازيلي إلى الضغط على ناديه لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه في ميركاتو الصيف الجاري دون الانتظار إلى يناير القادم.

وأكد كولر للاعب في اتصال زوم جمع الثنائي على أنه يعول عليه الكثير في الموسم الجديد لقيادة هجوم الأهلي وأنه رفض التعاقد مع أي لاعب آخر بخلافه.

وحسم النادي الأهلي صفقة المهاجم الأجنبي الجديد استعدادا للموسم القادم حيث قالت مصادر ان الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري الذي بات قريبا للغاية من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد.