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رياضة

5 معلومات عن كارلوس بيرنيجير مساعد كولر الجديد بالأهلي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له في الجهاز الفني للفريق ابتداء من الموسم الجديد ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

وتعرض فيتو في التقرير التالي معلومات عن كارلوس بيرنيجير:

معلومات عن كارلوس بيرنيجير معاون كولر الجديد 

  • كارلوس حاصل على يويفا برو وسبق وأن قام بتدريب فريق ثون السويسري وكان مساعد كولر في بازل.
  • عاون  مارسيل كولر عندما كان  مدربا لفريق جراسهوبرز بالدوري السويسري.
  • تدرج في نادي بازل السويسري بمختلف الفرق في القطاع ومن ثم الفريق الأول.
  • تولي تدريب محمود كهربا عندما كان لاعبًا في صفوف لوزيرن السويسري.
  • عاون كولر في الجهاز الفني لفريق بازل السويسري.

 

 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

 

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

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الأهلي كولر كارلوس بيرينجير كهربا بازل

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