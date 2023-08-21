الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

ينتظر عشاق النادي الأهلي مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام قرعة مباريات البطولة  يوم 7 سبتمبر المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت قناة الأهلي عن بداية مباريات المارد الأحمر في البطولة حيث أكدت أن افتتاح البطولة 12 ديسمبر بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ويخوض المارد الأحمر مباراته الأولى يوم 15 ديسمبر.

 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

Advertisements

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

 

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كأس العالم للأندية السعودية اتحاد جدة السعودي اوكلاند سيتي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، سوزا يقترب، وتجديد عقد يانكون، وعنصر جديد بجهاز كولر

هل تلقى الأهلي عرضا تركيا لرحيل أفشة؟ مصدر يرد

الأكثر قراءة

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

ارتفاع سعر "راني فوار" لعلاج الحموضة وقرحة المعدة

شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

Advertisements

منوعات

المزيد

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

تسالي الصيف الشعبية.. فوائد الذرة المشوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

25 دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فيها من شرور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية