ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

اتخذ نادي ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، المطلوب من قبل اتحاد جدة السعودي.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والصحفي في شبكة سكاي سبورتس، عبر قناته على "يوتيوب": "موقف ليفربول واضح تماما بشأن محمد صلاح، إنه غير قابل للمس".

وأضاف: "ليفربول سمح برحيل فابينيو وجوردان هندرسون، لكن الأمر مختلف تماما بالنسبة لصلاح، لا يريدون بيعه مطلقا، كما أكد وكيله رامي عباس استمراره في صفوف الريدز".

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وتابع: "محمد صلاح يضع كامل تركيزه مع ليفربول، ويسعى لتحقيق الانتصارات رفقة الفريق الأحمر".

وختم: "نعم، هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع محمد صلاح، لكن هناك رغبة مشتركة من جانب ليفربول واللاعب في استمرار التعاقد الموسم الجاري".

محمد صلاح ولعنة إضاعة ركلات الجزاء

“حاسم.. هداف.. إيجابي على المرمى”.. صفات إذا سمعتها سيخطر على بالك عدد قليل من لاعبي كرة القدم في العالم، يأتي على رأسهم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح الذي أصبح خامس هداف في تاريخ ليفربول بسبب غريزته التهديفية العالية، أصبح يعاني مؤخرًا في تنفيذ ركلات الترجيح التي كان أتقنها بشدة وحسم بها البطولة الأغلى للريدز في السنوات الأخيرة وهي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة ليفربول وبورنموث ولكن ارتدت له ووضعها في الشباك، وفي السطور التالية نعرض تقريرا بالأرقام عن ركلات جزاء محمد صلاح الضائعة.

خلال مشوار محمد صلاح في أوروبا سجل 26 ركلة جزاء وكان يسددها بإتقان شديد ولكنه في الفترة الأخيرة لازم الفرعون سوء حظ كبير في ركلات الجزاء أو بسبب اختلاف طريقة التنفيذ مما أدى إلى ضياع العديد من الركلات.

محمد صلاح هو المنفذ الأول لركلات الجزاء مع المنتخب الوطني وليفربول في الوقت الحالي، ولكن في العام الماضي أهدر محمد صلاح العديد من ركلات الجزاء المهمة يأتي على رأسها ركلة الجزاء التي أضاعها “مو” أمام السنغال وصوبها خارج الثلاث خشبات.

ومع ليفربول أهدر محمد صلاح 3 ركلات جزاء من آخر 5 ركلات سددها في كافة البطولات.