معسكر الزمالك للموسم الجديد مهدد بالإلغاء لهذا السبب

كشفت مصادر من نادي الزمالك أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقرر إقامته يوم 4 سبتمبر المقبل مهدد بالإلغاء.

معسكر فريق الزمالك

وقال المصدر إن معسكر الزمالك أصبح مهددا بالإلغاء، خاصة أن الأبيض حتى الآن لم يقم بحجز ترتيبات المعسكر المقرر انطلاقه بعد 14 يوما فقط.

وتابع المصدر أن الزمالك كان من المفترض أن يخوض المعسكر في الإسماعيلية أو الإسكندرية ولكن بسبب الفراغ الإداري لا يوجد من يدفع ويحجز المعسكر.

وأشار المصدر إلى أن بسبب التأخر في حجز المعكسر قد يتم إلغاء المعسكر وإقامة الاستعدادات للموسم المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وختم المصدر حديثه قد لا يجد الزمالك ملاعب وفنادق تستقبل المعسكر، خاصة أن أغلبية الدوري الممتاز حجزت العديد من الملاعب والفنادق الجيدة التي تقام عليها المعسكرات.

خوان كارلوس أوسوريو

كشفت مصادر من نادي الزمالك عن آخر تطورات المستحقات المتأخرة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال المصدر إن أوسوريو حصل على راتب شهرين فقط من المستحقات المتأخرة خلال الأيام الماضية وبذلك يكون باقي له راتب شهر واحد فقط سيحصل عليه عقب العودة من الإجازة التي حصل عليها قبل بدء فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أنه بسبب الفراغ الإداري في الزمالك قد يتأخر راتب أوسوريو عن شهر خلال الفترة القادمة خاصة عند عودة التدريبات الجماعية خلال شهر سبتمبر المقبل.

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فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد لـ أوسوريو

ومن ناحية أخرى يواجه نادي الزمالك أزمة ضخمة بسبب فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد في جهاز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء.

ووفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك فإن فريدي هيريرا يريد أن يسافر إلى بلاده من أجل قضاء فترة الإجازة إلا أن الزمالك لم يحجز للمدرب تذاكر الطيران بسبب استقالة الإدارة.

وقال المصدر أن فريدي هيريرا مستاء جدا لعدم حجز تذاكر الطيران لقضاء فترة إجازته وذلك لعدم وجود مسئول يدفع ويحجز له تذاكر الطيران.

وأشار المصدر إلى أن فريدي هيريرا يبحث في الوقت الحالي عن حل لأزمته ولكنه لا يجد مسئول للتحدث معه بسبب الفراغ الإداري الذي يعيشه الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك بالكامل.

ويسعى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك لح أزمة فريدي هيريرا في أسرع وقت وذلك لقضاء عطلته قبل العودة إلى التدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الإداري تجهيز مباراتين وديتين في معسكر الإعداد للموسم للجديد بهدف تجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أوسوريو الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة 4 سبتمبر بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك تدريباته في الأول من سبتمبر بمقر النادي على أن يبدأ معسكره المغلق 4 سبتمبر بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك بالكامل تقدم باستقالته وذلك بإرسال خطاب رسمي لوزارة الشباب والرياضة يفيد باستقالة المجلس بالكامل.

وكان أحمد عبد الدايم مصطفى رئيس قطاع الشئون الرياضية بنادي الزمالك، أرسل خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة يعتذر فيه عن استمراره بالعمل في منصبه.

وحصلت فيتو على نسخة من الخطاب جاء كالتالي:

كما تقدم إيهاب خضر باستقالته من مهام القائم بأعمال المدير المالي بنادي الزمالك، والاكتفاء برئيس إدارة الاشتراكات.

كما استقال المستشار محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك.

الزمالك، كلفت وزارة الشباب والرياضة، مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك.

موعد انتخابات الزمالك

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة الزمالك

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية.