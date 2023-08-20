الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل البند المثير في عقد سامسون ومفاجأة في عدم فسخ عقده مع الزمالك بالمجان (مستند)

سامسون أكينيولا،
سامسون أكينيولا، فيتو

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن كواليس عدم فسخ عقد اللاعب البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك.

وقال المصدر إن الزمالك وضع البند رقم 2 في البنود الإضافية  في عقد ساسمون أكينيولا يفيد بفسخ العقد مع اللاعب بشكل مجاني بعد أسبوع من نهاية موسم 2022- 2023 أو 2023 - 2024، بشرط إخبار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، ولكن الزمالك لم يفعل هذا البند.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المفترض فسخ العقد مع اللاعب بشكل مجاني خاصة أنه ظهر بمستوى فني سيئ لا يليق بكونه مهاجمًا للزمالك، كما أن أوسوريو أخبر الإدارة أن اللاعب خارج حساباته في الموسم الجديد.

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ويثير استمرار سامسون أكينيولا في الزمالك لموسم آخر العديد من التساؤلات خاصة أنه كان أمام الزمالك بند يفيد بفسخ العقد مع اللاعب بشكل مجاني ولكن الإدارة لم تفعله في مفاجأة غريبة.

 

عقد سامسون، فيتو 

ومن ناحيته تعاقد نادي الزمالك مع سامسون أكينيولا لمدة 4 سنوات قادما من كاراكاس الفنزويلي، مقابل 1.2 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفير ماركت".

وفي السطور التالية نعرض أرقام وإحصاءات سامسون مع الزمالك مقارنة براتبه السنوي.

سامسون أكينيولا مع الزمالك

وكان عقد سامسون أكينيولا تم تسريبه في وقت سابق، ووفقا للعقد فإن البينيني يحصل على 2.4 مليون دولار في 4 مواسم بخلاف المميزات التي يحصل عليها عند المشاركة في عدد مباريات معين وتسجيله عددا من الأهداف في الموسم.

حيث يتقاضى سامسون في الموسم الأول 576.930 ألف دولار.

وفي الموسم الثاني يتقاضى سامسون 538.466 ألف دولار، بينما في الموسم الثالث يتقاضى 615.386 ألف دولار.

وفي الموسم الرابع يحصل سامسون على 692.306 ألف دولار.

وشارك سامسون مع الزمالك في 14 مباراة بجميع البطولات بواقع 459 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وبعد انتهاء الموسم الكروي في الزمالك فإن سامسون سجل هدفا وحيدا رفقة القلعة البيضاء ومن المفترض أن يكون تقاضى قيمة تعاقد موسمه الأول وهي 576.930 ألف دولار أي ما يساوي 19 مليون جنيه و998 ألف تقريبا

ووفقا للعقد المسرب لسامسون واحصائيات اللاعب فإن الهدف من سامسون يساوي 19 مليون و998 ألف جنيه، وذلك بخلاف قيمة التعاقد التي اشترى بها الزمالك اللاعب من فريق كاراكاس الفنزويلي.

 

عقد ساسمون أكينيولا المسرب 

ووفقا لعقد سامسون أكينيولا المسرب، فإن البينيني يحصل على 2.432.089 مليون دولار في 4 مواسم بخلاف المميزات التي يحصل عليها عند المشاركة في عدد مباريات معين وتسجيله عددا من الأهداف في الموسم. 

وتوضح المستندات التالية المبالغ التي يحصل عليها سامسون من نادي الزمالك خلال الـ4 سنوات. 

حيث يتقاضى سامسون في الموسم الأول 576.930 ألف دولار.

وفي الموسم الثاني يتقاضى سامسون 538.466 ألف دولار، بينما في الموسم الثالث يتقاضى 615.386 ألف دولار. 

وفي الموسم الرابع يحصل سامسون على 692.306 ألف دولار.

 

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