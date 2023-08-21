الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

أعلن المكتب الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم، أن قمة مجموعة بريكس، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة وضم أعضاء جدد.

الكرملين يعلن نية بريكس مناقشة توسيع المجموعة

ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المكتب الصحفي للكرملين، الإثنين، أن قمة مجموعة بريكس  بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

 

بيان الكرملين جاء فيه أيضا، أنه "في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، في قمة "بريكس" الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا.

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قادة بريكس، فيتو

وتابع الكرملين، سيجري في اجتماعات قمة البريكس وكذلك في الاجتماع غير الرسمي للقادة، مناقشة القضايا الملحة للمجموعة بما فيها مسألة توسيعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

 

وتستضيف دولة جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، المقرر انطلاقها غدا.

عقد اجتماع قمة بريكس فى جنوب أفريقيا 

وتشهد اجتماعات بريكس، مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة.

بريكس، فيتو

 

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس، ناليدي باندور، إن الاهتمام المتزايد يشير إلى الثقة بالعمل الذي قامت به بريكس منذ نشأتها، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية ضمنهم مصر والسعودية.

 

وقال الدكتور معتز سلامة، الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فى تصريحات سابقة لـ"فيتو"، أن ملف انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس مباحثات قمة المنظمة المقرر انطلاقها غدا الموافق 22 أغسطس الجاري وحتى الخميس 24 من نفس الشهر في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. 

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ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مجموعة "بريكس" يجب أن تكون قمة اقتصادية إقليمية بديلة عن القمم الاقتصادية الأخرى والتي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاقتصادية الكبرى التي تعمل تحت سيطرتها.

 

وأوضح فى تصريحات لـ"فيتو"، إن انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس سيعزز من قوتها، وستجعل الدول المنضمة تتحرك من خلال منظومة اقتصادية موحدة، وستخفف من قوة سيطرة الدولار والذي أصبح هو المتحكم الرئيسي في مسار العملية الاقتصادية على مستوى العالم، إضافة إلى التخلص من التبعية الدولية الاقتصادية.

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