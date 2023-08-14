الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بينها مصر والسعودية، 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى منظمة "بريكس"

بريكس، فيتو
"بريكس"، فيتو

كشفت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الحالي.

وأكدت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة.. نتذكر أن جنوب أفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها.. وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

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دول طلبت رسميا الانضمام إلى "بريكس"

وفي وقت لاحق، نشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وهي: الجزائر والأرجنتين وبنجلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

وأفادت بأنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورج تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

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وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور منظمة بريكس جنوب أفريقيا مصر السعودية اثيوبيا جوهانسبورج بيلاروس الجزائر الأرجنتين

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