شركة ملابس المنتخبات لـ اتحاد الكرة: ارحمونا

اتحاد الكرة، تلقى اتحاد الكرة المصري في الساعات الماضية خطابا شديد اللهجة من الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، بسبب كميات الملابس الكبيرة التي يطلبها مسئولي الجبلاية من الشركة على فترات متقاربة بالمحالفة للعقد المبرم بين الطرفين.

وعلمت فيتو أن الشركة الراعية لملابس المنتخبات المصرية “بوما”، أبلغت مسئولي اتحاد الكرة في الخطاب الأخير، أنها لن ترسل أي دفعات جديدة من ملابس المنتخبات المصرية إلا بالتزامن مع بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

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ووجهت شركة بوما سؤالا لمسئولي اتحاد الكرة قائلة: أين تذهب كميات الملابس الكبيرة التي يتم توريدها لكم باستمرار؟

ملابس المنتخبات الوطنية

الشركة تهدد باللجوء لوزير الرياضة

الشركة حرصت خلال خطابها المطول على تذكير اتحاد الكرة ببنود العقد المبرم بينهما، وأن هناك كميات محددة من الملابس يتم توريدها للمنتخبات المصرية في فترات زمنية محددة، ولكن مسئولي الجبلاية يطلبون كميات كبيرة باستمرار في غير الأوقات المخصصة المذكورة في العقد فأين تذهب هذه الملابس ؟ أم أنها تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها

وهددت الشركة بأنها في حال لم يلتزم مسئولو اتحاد الكرة ببنود الاتفاق المبرم بينهما، فإنها قد تطلب تدخل وزير الرياضة المصري لحث مسئولي الاتحاد على الالتزام ببنود العقد، أو أنها قد تضطر لفسخ التعاقد، خاصة أنها تقوم بدفع 300 ألف يورو سنويا لصالح خزينة اتحاد الكرة إلى جانب الملابس.

قميص المنتخبات الوطنية، فيتو

جمال الغندور يحرج اتحاد الكرة

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي

فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.

غياب 8 حكام عن معسكر النخبة

في سياق آخر، تأكد غياب ثمانية حكام عن معسكر حكام النخبة والحكام المرشحين للقائمة الدولية، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء غياب الحكام الثمانية الدوليين عن معسكر حكام النخبة، بعدما اختارهم الاتحاد الإفريقي لإدارة مباراتين في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على النحو التالي:

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.