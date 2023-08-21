الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

تأكيدا لانفراد فيتو، الزمالك يعلن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد عيد ويطالب بإيقافه

أحمد عيد، فيتو
أحمد عيد، فيتو

أعلن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أحمد عيد لاعب الفريق الذي أعلن النادي المصري ضمه مؤخرًا.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تقدمنا بشكوى رسمية ضد أحمد عيد لأنه مرتبط بتعاقد مع الزمالك ويتبقى له موسم وقام بالانتقال للنادي المصري وطالبنا إيقافه من اتحاد الكرة. 

وكانت “فيتو” أكدت من قبل استعداد الزمالك لتقديم شكوى ضد اللاعب قبل أن يعلن مدير الكرة عن تقديم الزمالك شكوى ضده.

جلسة بين أوسوريو ومعاونيه

وأخطر الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهازه المعاون بعقد جلسة اليوم الإثنين لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق وذلك قبل العودة للتدريبات الجماعية وبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

أوسوريو يؤجل سفره إلى كولومبيا

وأجل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك سفره إلى بلده خلال فترة الاجازة الحالية وده بعد قرار مجلس الإدارة بالاستقالة الجماعية أمس وذلك لحسم بعض الملفات داخل الفريق.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

وأكد البيان أنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر.

وواصل البيان: "وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادى، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

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لجنة تسيير شئون النادي

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

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أحمد عيد الزمالك فيتو عبد الواحد السيد المصري اتحاد الكرة

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