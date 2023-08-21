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أخبار مصر

الصحة: تقديم 415 ألفا و660 خدمة خلال حملة "100 يوم صحة" أمس

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 415 ألفا و660 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 20 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و299 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و986 خدمة.

حملة 100 صحة 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و278 طفلا، فيما قدمت 35 ألفًا و798 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1983 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و756 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و833 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ18 ألفا و650 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و510 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و130 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و597 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و584 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 123 ألفا و75 طفلا.

 

الصحة النفسية

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و181 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 55 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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