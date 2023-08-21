ساويرس يعلق على تغيير محمد الحلو لمطلع أغنيته بـ"عمار يا سعودية"

محمد الحلو، علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على تغيير الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته "وعمار يا إسكندرية"، إلى "وعمار يا سعودية"، التي تغني بها في حفل "كاسيت 90"، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

تعليق نجيب ساويرس على محمد الحلو



وانتقاد محمد الحلو والهجوم الذي طاله من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قابله رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعليق، أوضح فيه أن ما فعله محمد الحلو لم يكن بالأمر الزائد، وأنه من الطبيعي أن يشكر الإنسان مضيفه.

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محمد الحلو في حفل كاسيت 90، فيتو



وعلق مهندس نجيب ساويرس على ما فعله محمد الحلو، من خلال تغريدة على "تويتر"، منصة "أكس" الحالية، فقال: "انا معاك… والكلام مش زيادة.. عادي إن الإنسان يشكر اللي ضايفه".

جاء ذلك ردًا على أحد متابعيه، الذي عبر عن رأيه فيما فعله الفنان محمد الحلو، فقال: "بصراحة الناس بتقسوا على بعض الفنانين ياما فنانين عرب بيقولوا اكتر من كدا عن مصر فالمجاملة دون ابتذال مقبولة في الموقف دا بردو".

هجوم المصريين على محمد الحلو



يذكر أن الفنان محمد الحلو قام بتغيير كلمات أغنيته "وعمار يا اسكندرية" التي غناها في تتر مسلسل "زيزينيا"، ليغيرها بـ "وعمار يا سعودية"، وذلك في الحفل الذي أقامته هيئة الترفيه السعودية في المملكة، بعنوان "كاسيت 90"، الذي أقيم في جدة.



ولاقى تغيير كلمات "وعمار يا اسكندرية" لـ"وعمار يا سعودية"، هجوما واسعًا من قبل المصريين، الذين وجهوا انتقادهم للمطرب محمد الحلو، واصفين ما فعله بأنه يمثل إهانة للفن المصري.



الجدير بالذكر أن الفنان محمد الحلو بدأ الحفل بأغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية وتغنى بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وأعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا "عمار يا إسكندرية"، وغير كلماتها قائلًا "عمار يا سعودية" ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

محمد الحلو يرد على منتقديه بسبب عمار يا سعودية



وبعد الهجوم على محمد الحلو، علق الحلو، من خلال تصريحات إعلامية، مبديًا دهشته بسبب الجدل الواسع، الذي أثير حوله والهجوم على استبداله عبارة "عمار يا إسكندرية"، بـ "عمار يا سعودية"، وتصدره تريند مصر وعدد من الدول العربية.

وأوضح محمد الحلو، خلال مداخلة له في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "إي تي سي" بأن الجمهور السعودي استقبله بحفاوة بالغة وكرم شديد، وكذلك المطربين المصريين الذين شاركوا في الحفل، موضحًا أنه أدخل كلمة السعودية، من باب المجاملة والترحيب وتوجيه الشكر للجمهور السعودي على حسن استقباله.

وأضاف محمد الحلو في مداخلته "صدرت من قلبي كرد فعل سريع دون ترتيب سابق، أو تغيير للأغنية الأصلية، والناس اتهمتني إني غيرت عمار يا اسكندرية بعمار يا سعودية، لكن في بداية الحفل غنيت عمار يا اسكندرية والكورال رددها".

وعن الانتقاد الذي وجهه له الجمهور المصري، قال محمد الحلو "إنه تعرض للظلم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون المعرفة الكاملة للحقيقة"، ووجه حديثه لمنتقديه قائلًا: "ظلمتوني جدًا إنما ظلمكم عملي حفلة تانية في السعودية لوحدي".

حفلة ثانية لمحمد الحلو في السعودية



وكشف الحلو عن سر اختفائه مشيرًا إلى معاناته من مشكلة صحية في قدمه، الأمر الذي حال دون ظهوره، مؤكدًا أن أحواله الصحية تتحسن وسوف يسعى للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يُحي الفنان محمد الحلو حفله أخرى في المملكة العربية السعودية، في الأول من سبتمبر المقبل.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قال: "الحقيقة لم نكتف من أداء الفنان الكبير محمد الحلو… لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة يوم 1 سبتمبر في المملكة".